Овечкин, Мамаев, Хабиб: как спортсмены развлекают себя на карантине

В России из-за карантина остановилась большая тройка игровых чемпионатов. Как минимум до 10 апреля не будут разыгрываться турниры по футболу, хоккею и баскетболу.

Сейчас все спортсмены играют в одной команде – против коронавируса. Правда, с разной отдачей.

Глушаков закусывает чесноком

Полузащитник призвал всех лечиться и не забывать про дедовские методы — лук и чеснок. Про деревенский самогон, которым Денис, ещё будучи «спартаковцем», отмечал чемпионство, в «Ахмате» лучше не вспоминать.

На днях глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал похожий рецепт для борьбы с коронавирусом: «чтобы укрепить иммунитет, смешивайте в воде лимон с медом. Ешьте чеснок, кровь чистая будет».

Мамаев выходит на охоту

Футболист «Сочи», судя по инстаграм-постам его жены Аланы, крепко засел за стрелялку Counter Strike. Кресло специальное, геймерское. В таком можно много часов валить противников, не перегружая спину.

Тарасов крестит Еву

Футболист «Рубина» воспользовался перерывом в тренировках и посвятил время семье. Дмитрий с женой Анастасией крестили младшую дочку, которую назвали Евой. Крестным стал друг по «Локомотиву» – один из близнецов Миранчуков. Какой именно, без подписи определить сложно.

Ари тренирует дочь

В отличие от многих футболистов, улетевших домой, российский бразилец остался верен новому паспорту и остался в Краснодаре. Продолжает играть в футбол, но пока что дома с дочкой – квадратные метры позволяют.

По ходу дела Ари поучаствовал в мировом флешмобе. Задача – мыть руки, не переставая чеканить мяч.

«Основные меры предосторожности: всегда держать руки в чистоте (мыть с водой и мылом и гель-спиртом с концентрацией не менее 60%, прикрывать рот и чихать в платок. Регулярно обрабатывайте телефон антисептическими средствами», – поделился опытом бывший бразилец. Напомним, что во время ЧМ-2016 у него на родине бушевал вирус Зика.

Хачанов вернулся в Россию

Российский теннисист вернулся домой и выложил фото с детской коляской. Браться за ракетку сейчас не имеет смысла.

«Объявлена пандемия коронавируса, все теннисные турниры остановлены на шесть недель, ситуация никого не оставляет равнодушным. Здоровье и жизни людей – самое важное. Оставайтесь со своей семьей и близкими при возможности дома. Верю, что в ближайшее время человечество победит этот вирус, и ситуация изменится в лучшую сторону», – написал в соцсетях спортсмен.

Овечкин три дня скупает продукты

Жена Александра Овечкина выложила в сторис процесс карантинной закупки.

«Третий день у нас такие закупки. Александр Михайлович скупает все, что можно», – с легким недоумением комментирует Анастасия Шубская. Что конкретно находится в двух доверху заполненных корзинах, рассмотреть трудно.

Панарин принимает гостей

Игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» собрал у себя коллег по хоккею – Игоря Шестеркина и Павла Бучневича. Поиграли в FIFA и «Монополию» – настольную игру, которая учит зарабатывать деньги. Казалось бы – куда ещё с зарплатой в 11,6 миллионов долларов в год?

Бобровский налегает на сало

Хоккеист «Флориды» с женой сорвались. Ольга призналась, что «в сложившихся обстоятельствах» не выдержала и нарушила Великий пост. На ужин у пары вино и сало. Такой поступок можно искупить разве что на активной тренировке.

Нурмагомедов спасается религией

Хабиб часто проводит свободное время за просмотром душеполезных лекций, а в этот период особенно. По словам его религиозного наставника, главное, чего не должны делать мусульмане в период коронавирусной атаки – предаваться панике.

Полезный совет для Нурмагомедова, учитывая, что UFC – мировой промоутер боев без правил – официально перенес три ближайших турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

Четвертым в расписании идет бойцовский вечер с долгожданным поединком Хабиба и Тони Фергюсона. Состоится он или нет, с точностью уже говорить трудно.

Как у них?

Что с первого взгляда отличает сейчас инстраграм зарубежного спортсмена от нашего? На страницах иностранцев – сплошные «уроки» по фитнесу. Европейские футболисты тренируются, судя по сторис, даже больше обычного. Или просто заботятся о своем имидже.

Фото из качалок и со спортплощадок выложили полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, его одноклубник Маттейс де Лигт, игрок «Наполи» Дрис Мертенс, «баварец» Роберт Левандовски, вратарь «Барселоны» Тер Стеген и звезда «ПСЖ» Неймар. Защитник «Реала» Серхио Рамос запилил длинный ролик с тренировкой в собственном зале в окружении троих детей.