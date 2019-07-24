Чем одарят Глушакова в "Ахмате"?

Денис Глушаков осваивается в чеченском «Ахмате», как и обещал бывшей супруге. Ранее в телефонном разговоре с угрозами он говорил, что при переходе в чеченскую команду сделает себе официальную зарплату в 30 тысяч в месяц, чтобы платить меньше алиментов. Как вышло на самом деле?

Известно, что перед переходом в «Ахмат» к Глушакову обращались из «Рубина». Футболисту предлагали в качестве зарплаты 300 тысяч евро в год, но переход так и не состоялся. Видимо, в Чечне оказались щедрее.

В то же время, по словам многолетнего игрока «Ахмата» Олега Иванова, в клубе существует предел зарплат в 1 миллион евро в год. В этом случае величина алиментов Глушакова составит от 7500 до 25.000 евро в месяц, что гораздо меньше прежнего. Играя в «Спартаке», ему приходилось отстегивать по 67.500 евро.

Но какие блага на самом деле достанутся Глушакову в команде Рамзана Кадырова – не подсчитаешь. Шеф клуба имеет склонность к непредсказуемым подаркам. К примеру, в прошлом году три чеченских игрока клуба получили по «Мерседесу». Магомед Митришев – по случаю дня рождения, Заур Садаев и Ризван Уциев – просто за то, что «патриоты клуба» (возможно, дело в том, что они старшие по возрасту).

До этого два чеченских игрока получали от Кадырова по бутсе из золота, а несколько легионеров – по автомобилю «Тойота». Бывший футболист «Ахмата» Клебер Гуэдес да Лима рассказывал в интервью, что это обычная практика в клубе.

– В «Ахмате» работала целая плеяда спартаковских тренеров – и Рашид Рахимов, и Станислав Черчесов, так что связи сохранились, – говорит ветеран «Спартака» Евгений Ловчев. – Играть Денис умеет, но при переходе важно не забывать и финансовую сторону. Я думаю, что чеченцы дали ему возможность заработать.

«Слышали, что у Глушакова в «Ахмате» зарплата действительно меньше миллиона. Когда придут первые алименты, узнаем наверняка», – говорит Сергей Жорин, адвокат бывшей жены футболиста.

За месяц до перехода Глушакова стало известно, что Фонд Ахмата Кадырова окажет поддержку клубу «Ахмат», переведя ему беспрецедентную сумму – 600 миллионов рублей. Согласно отчетности 2018 года, этот же фонд потратил на благотворительность 154 миллиона рублей.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2019 под заголовком «Чем одарят Глушакова в "Ахмате"?».