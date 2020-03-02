Эль-Класико: "Реал" задавил "Барселону" прессингом и стал лидером Ла Лиги

«Барселона» подтвердила свое нахождение в кризисе, впервые за долгое время уступив «Реалу» по счету и по игре.

В преддверии Класико турнирная ситуация впервые за несколько лет определяла ведущую команду в чемпионской гонке: предыдущие два сезона к моменту матча второго круга у «Барсы» уже был ощутимый отрыв.

Теперь же между командами было лишь два очка и в случае победы «Реал» имел возможность обострить титульную борьбу до предела. Это мы и и получили.

Зинедин Зидан немного изменил состав, который противостоял «Сити» в Лиге Чемпионов. На левом фланге защиты вышел опытный Марсело, а в центре поля Луку Модрича заменил Тони Кроос. В итоге у хозяев получилась схема 4-5-1 с ярко выраженным опорником в лице Каземиро.

«Барселона» также совершила минимальные изменения. Одно из них не связано с желанием подстроиться под конкретного соперника: Жорди Альба вылечил травму, поэтому игравший с «Наполи» Хуниор Фирпо отправился в запас. Последнее изменение — выход бразильца Артура вместо Ивана Ракитича.

В отличие от встречи в Неаполе, Сетьен отказался от схемы 4-3-3 с Видалем на фланге, опустив чилийца в этот раз на край полузащиты. В Класико каталонцы играли 4-4-2 с Гризманном и Месси в атаке.

Встреча началась с дикого давления «Реала». Главным участником этого процесса был Федерико Вальверде, формально игравший на позиции правого полузащитника. Но на самом деле он и его партнер по флангу Дани Карвахаль нередко покидали свои изначальные позиции и выполняли невероятное количество рывков, заставляя игроков «Барселоны» чувствовать себя не комфортно при розыгрыше мяча.

Агрессивный напор хозяев сказался и на Марке-Андре Тер Стегене. Немецкий голкипер каталонцев обычно играет ногами на отличном уровне, однако несколько раз он допускал некачественные передачи, которые приводили к опасным атакам «Реала».

Но, справедливости ради, надо заметить, что в первой половине матча голевых моментов было больше у «Барселоны».

Сначала Месси, Гризманн и Альба разыграли прекрасную комбинацию у ворот «Мадрида» с выводом Антуана на удар: француз промазал из убойной позиции. В таких ситуациях начинаешь понимать, почему «Барселона» с Альбой и без Альбой — две разные команды. 18-й номер «блауграны» имеет невероятную химию с Месси и умеет делать обостряющие передачи в штрафную чуть ли не лучше всех в мире среди левых защитников.

Самый опасный шанс был у Артура, убежавшего в одиночную контратаку: он оторвался от медленного Тони Крооса и вышел на рандеву с вратарем, но не переиграл Тибо Куртуа.

Рафаэль Варан, Тибо Куртуа и Серхио Рамос // Global Look Press

Затем момент был у самого Месси, забегание которого в центре поля заметил Бускетс. Аргентинец влетел в штрафную «Реала», но пробил прямо в голкипера. Мы говорим о трех голевых моментах в Класико, которые не были использованы. Чудовищная расточительность для команды уровня «Барселоны». И во втором тайме она за это поплатилась.

С самого начала заключительной половины матча «Реал» обрушился на ворота соперника, но линии надежен был то Тер Стеген, то Жерар Пике, приходивший на помощь вратарю. Оба раза мог забивать Иско, но его дальний закрученный выстрел и удар головой были отражены ранее указанными игроками «Барсы».

Затем был еще один момент после вышеупомянутой ошибки Тер Стегена: он плохо вынес мяч вперед, дав «Реалу» шансу на контратаку. В итоге она закончилась опаснейшим ударом Бензема, который чудом не забил.

На неудачно складывающийся второй тайм Сетьен решил отреагировать заменой Артуро Видаля, который снова сыграл не самым лучшим образом. Вместо него вышел Мартин Брэйтуэйт, принявший в течение нескольких минут участие в двух самых ключевых моментах матча.

Сначала датчанин чуть ли не первым своим действием в игре едва не забил: он вылетел один на один с Куртуа через правый фланг, но бельгиец вновь был великолепен. Это был последний для «Барсы» удар в створ в матче. И последняя атака, закончившаяся ударом.

Спустя несколько секунд Брэйтуэйт стал одним из виновников гола. Он действовал на правом фланге полузащиты, поэтому пришел на помощь защитнику Нелсону Семеду. Португалец, вероятно, должен был действовать куда внимательнее, учитывая, что с ним в паре играет футболист, не имеющий необходимого опыта.

В итоге Брэйтуэйт занял очень плохую позицию, а находившийся на левом фланге Тони Кроос это заметил, запустив пасом в прорыв бразильца Винисиуса. 25-й номер «сливочых» влетел в штрафную, пробил в ближний угол и забил с помощью рикошета от ноги Жерара Пике. «Реал» наконец реализовал свое преимущество.

И здесь началось самое плохое для «Барсы»: она начала пытаться отреагировать на пропущенный мяч.

«Реал» очень уверенно оборонялся, а гости были беспомощны в атаке: после гола Винисиуса команды на двоих нанесли целых (!!!) три удара за 23 игровых минуты. И такая скудная статистика должна льстить «Мадриду», «сливочные» великолепно засушили игру, при этом не паркуя никакого автобуса.

На 79-й минуте на поле вышел Лука Модрич, который стал отличным помощником Каземиро в разрушении барселонских атак.

Спустя 12 минут появился Мариано Диас, очень редкий гость в матчах «Реала». Но доминиканец очень хорошо воспользовался шансом: сразу после выхода выиграл борьбу за выброшенный из аута мяч, прорвался к воротам Тер Стегена с правого фланга и поразил ближний угол ворот немца. «Мадрид» одержал заслуженную победу, впервые за долгое время подкрепив победу в Класико игровым преимуществом.

И теперь мы должны обратить взор на «Барселону». Впервые за несколько лет каталонцы не одержали ни одной победы в двух Класико сезона, впервые за долгие годы «Барса» не забила «Реалу» ни гола за два матча. Удручающая статистика. Но еще более удручает то, что в обоих поединках «сливочные» выглядели просто лучше. И едва ли здесь можно винить Эрнесто Вальведре или Кике Сетьена. Уверен, что проблема глубже.

Лионель Месси // Global Look Press

Сейчас в «Барселоне» ситуация такова, что влияние одного футболиста на командую игру аномально высокое. Чаще всего «сине-гранатовые» показывают хорошие выступления, выигрывают титулы, а Лео Месси показывает невероятную статистику. Но уже несколько сезонов подряд зацикленность «Барсы» на фигуре аргентинца подводит команду в ключевых матчах.

Вроде бы каталонцы совершают хорошие покупки: Френки Де Йонг перешел из, возможно, самой барселонской команды мира, расположенной за пределами Каталонии, а Антуан Гризманн, хоть и играл пять лет в настоящем антиподе «Барселоны», но толк в красивом футболе понимает. Но они и несколько других футболистов выглядят настоящими инородными телами.

Если на поле нет кого-то из тройки Альба — Месси — Суарес, то жди беды. Именно эта связка футболистов определяет лицо нынешней «Барселоны». Да, без Лео в прошлом сезоне «Барсе» удалось лучшее за последние годы Класико, ведь наконец команда могла полноценно прессинговать соперника, который, в свою очередь, помог каталонцам своим трусливым планом на игру.

Но чаще всего отсутствие одного из них делает уязвимой остальную команду. Еще хуже, когда нет двоих. Мы видели на прошлой неделе, что представляет из себя «Барса», когда на поле нет ни Альбы, ни Суареса. Месси в Неаполе попросту мучился.

Нынешняя «Барселона» может даже замахнуться на дубль, какой великий и гениальный Месси. Если не случится углового Трента Александра-Арнолда, то очередного несчастья в ЛЧ можно миновать и взять заветный трофей. «Реал» еще не настолько силен и стабилен, поэтому «Барса» все еще фаворит в Ла Лиге. Никто не говорит, что в этом сезоне шансы на успех у «блауграны» малы.

Но глобальные проблемы не решатся, потому что они не решаются. Постоянные скандалы в клубе, связанные с политической борьбой нынешнего президента Жозепа Бартомеу, публичные споры Месси и директора Эрика Абидаля и прочие неприятные ситуации: вот, какой конец имеет сине-гранатовая империя, рожденная Гвардиолой в конце нулевых.

И очевидно, что в 2021 году, если «Барса» пойдет по новому пути развития с новым президентом, мы можем стать свидетелями рождения новой команды, как это однажды сделал еще не полысевший и не шарлатан Пеп Гвардиола в 2008 году. Если же глобальных перемен в политике клуба не произойдет, то мы продолжим наблюдать за тем, что видели на поле «Бернабеу» 1 марта.