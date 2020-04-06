Марат Сафин одержал виртуальную победу над Рафаэлем Надалем

Теннисист Марат Сафин стал лидером онлайн-голосования US Open спустя 20 лет после реальной победы на чемпионате.

Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

В ходе голосования болельщиков за любимого победителя турнира, проведенного на официальном Twitter US Open, россиянин вышел в финал, где его соперником стал испанец Рафаэль Надаль. В результате за Сафина проголосовали 60% пользователей, а за Надаля – только 40.

Марат Сафин становился триумфатором турнира в 2000 году. Тогда ему удалось одержать победу над американцем Питом Сампрасом.

Надаль побеждал на US Open в 2010, 2013, 2017 и 2019 годах.

В настоящее время все теннисные турниры отменены в связи с пандемией COVID-19.