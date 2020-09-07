Главный судья US Open: Джокович не хотел попасть в судью, но это не оправдание

В корректности дисквалификации Новака Джоковича с Открытого чемпионата США (US Open) нет сомнений, уверен главый судья турнира Зорен Фримель. Хотя он и не верит, что первая ракетка мира ударил по линейному арбитру специально, но и не считает это основанием для снисхождения, а вот глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев с такой позицией не согласен.

«Он указывал на то, что ударил ненамеренно. Сказал, что да, разозлился, ударил мячом, попал в судью, но намерения это сделать у него не было, поэтому дисквалифицировать нельзя. Мы согласились, что он это сделал ненамеренно. Но факт остается фактом: он попал в судью, и судья очевидно получила повреждение», — высказал свою точку зрения Фримель.

Тарпищев, в свою очередь, в комментарии Sport24 назвал решение об удалении с турнира «несусветной глупостью»: «Я считаю, что судьи начудили просто. С Джоковичем абсолютно несправедливо обошлись. Это был не удар от Новака, это чисто обычное дело, когда мяч в руках и ты переходишь на другую сторону — ты кидаешь мяч назад или болбою, которых, кстати, сейчас практически нет».

Он заверил, что этот случай стал «чистой случайностью», а сам Джокович в этой ситуации является пострадавшей стороной.

Напомним, что серб был дисквалифицирован накануне, после того как во время перехода попал мячом в линейного арбитра. Этот момент также попал на видео. Удар оказался не сильным, но пришелся прямо в горло женщине, из-за чего она начала задыхаться и её пришлось вывести с корта, хотя в результате она не пострадала. Сам Джокович признал, что допустил ошибку и публично извинился перев всеми, кто так или иначе связан с US Open.