Дисквалификация Джоковича, террор в Минске, вода в Крыму. Главное к утру понедельника

Первая ракетка мира Новак Джокович был дисквалифицирован с US Open, одного из четырех главных теннисных турниров года. В прошлом году он был его победителем. Дисквалификация произошла из-за того, что во время матча с Пабло Карреньо-Бустой серб в порыве эмоций ударил по мячу, направив его в стену, однако попал в горло линейному арбитру. Женщина начала задыхаться и её увели с корта.

«Вся эта ситуация оставила только грусть и чувство пустоты. Я поинтересовался, как чувствует себя судья, и, слава Богу, с ней все в порядке. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс, но это было не специально. Так поступать нельзя (...) Это позволит мне стать лучше и как игроку, и как человеку. Я приношу извинения за свое поведение всем, кто связан с US Open»,

— написал теннисист в своем Instagram.

Прошедший накануне митинг в Минске собрал более 100 тысяч человек (по оценке «Голоса», всего в стране «гуляли» более 170 тысяч), однако, несмотря на абсолютно мирный характер, закончился нападением банд-формирований на людей. Неизвестные люди в штатском в балаклавах и с дубинками хватали и избивали людей и даже, как следует из видео в Telegram, разбили витрину кафе, где также избили клиентов и прохожих. Исходя из отсутствия срочных заявлений МВД Беларуси и того, что они задерживали граждан, можно сделать предположение, что это были сотрудники силовых структур или приближенные к ним люди. Нападения и задержания силовиками в форме начались уже после окончания митинга, когда протестующие были в маленьких группах.

Как пишет Euroradio, в Минске также задержали спасателей, которые помогали людям, спрыгнувшим от ОМОНа в воду. Они подобрали их в лодку и переправили на другой конец реки, после чего туда пришли силовики и провели задержание шести сотрудников.

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что санкции Евросоюза против режима Лукашенко вступят в силу не позднее 21 сентября. Он также подчеркнул необходимость начала переговоров между властями Республики и оппозицией. По его словам, изначально в санкционном списке были 20 человек, но он может дополниться:

«Мы вновь наблюдаем жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что данный список в ближайшие дни мы можем расширить», — приводит его слова ТАСС.

В ООН заявили, что Украина должна поддерживать осуществление прав людей на всей своей территории, включая Крым. По словам официального представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, это означает и частичную ответственность Украины за снабжение жителей полуострова водой, однако главную ответственность все же несет Россия, пишет РИА Новости.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем Facebook, что инициировал срочный разговор со своим российской коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения конфликта на Донбассе. По его словам, в результате провокации сепаратистов, один украинский военнослужащий был убит, а ещё один ранен.

Китайские хакеры провели серию атак на разработчиков российского банковского ПО, в результате чего могут получить доступ к банковским сведениям. Как пишет «КоммерсантЪ», за атаками стоит группа Winnti, пострадали не менее пяти компаний.