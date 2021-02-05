В президентском СПЧ пытаются решить, должны они защищать граждан или государство

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека возник раскол на фоне прошедших 23 и 31 января, а также 2 февраля митингов: часть его членов утверждают, что множество нарушений было со стороны правоохранительных органов, а другие, во главе с новым председателем Совета Валерием Фадеевым, настаивают, что это протестующие использовали насилие против силовиков.

Первая группа, в которую входят 23 члена СПЧ, включая Андрея Бабушина, Екатерину Винокурову, Еву Меркачеву, Генри Резника, Александра Сокурова, Николая Сванидзе и многих других, подписалась под одной версией заявления, которая сегодня была опубликована «Эхом Москвы», но другие члены СПЧ, в числе которых Фадеев, решили, что оно неправильное — Фадеев не стал ставить его на общее голосование, написав свой вариант.

Как рассказала «Открытым медиа» одна из членов СПЧ Наталья Евдокимова, тех, кто подписался под первым вариантом, теперь обвиняют в «нарушении этики». «Вторая половина Совета, наши оппоненты, заявила, что это неправильное заявление: в нём не говорится о том, что это были незаконные действия (со стороны митингующих), есть сдвиг в сторону поддержки задержанных», — поясняет она.

При этом в версии текста, представленной Фадеевым, часть его коллег увидели уклон в сторону защиты силовиков: «Я отказался подписывать заявление Фадеева. Моя позиция заключается в том, что если мы — Совет по правам человека, то мы должны защищать человека от государства, а не наоборот. У нас должен совершаться перекос в сторону прав человека, чего у Фадеева нет», — комментирует член СПЧ Леонид Никитинский (подписал первое заявление). С ним соглашается и Евдокимова.

Ранее заявления Фадеева по прошедшим митингам уже стали предметом критики со стороны бывших членов СПЧ политика Максима Шевченко и главы международного правозащитного центра «Агора» Павла Чикова.

Напомним, что Фадеев был назначен на эту должность указом президента Владимира Путина. До этого он возглавлял «Общественную палату» и был членом высшего совета «Единой России». Перед его назначением Путин вывел из состава СПЧ прежнего председателя Михаила Федотова, а также нескольких его членов: Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского и политолога Екатерину Шульман.