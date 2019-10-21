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Член высшего совета "Единой России" Валерий Фадеев стал главой СПЧ

Политика
17:43, 21 октября 2019

Владимир Путин исключил из состава СПЧ главу правозащитной группы «Агора» Павла Чикова и профессора ВШЭ Илью Шаблинского.

Как следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа президента, в состав Совета по правам человека включены четыре новых участника, в том числе исполнительный директор «Международного информагентства "Россия сегодня"» Кирилл Вышинский.

Сообщается также, что из структуры исключена политолог Екатерина Шульман.

От должности главы СПЧ в связи с достижением возраста в 70 лет освобожден Михаил Федотов. Его место займет журналист, секретарь Общественной палаты, член высшего совета «Единой России» Валерий Фадеев.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Фадеев, вероятнее всего, станет главой СПЧ.

Теги: Путин, "Единая Россия"

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