Член высшего совета "Единой России" Валерий Фадеев стал главой СПЧ

Владимир Путин исключил из состава СПЧ главу правозащитной группы «Агора» Павла Чикова и профессора ВШЭ Илью Шаблинского.

Как следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа президента, в состав Совета по правам человека включены четыре новых участника, в том числе исполнительный директор «Международного информагентства "Россия сегодня"» Кирилл Вышинский.

Сообщается также, что из структуры исключена политолог Екатерина Шульман.

От должности главы СПЧ в связи с достижением возраста в 70 лет освобожден Михаил Федотов. Его место займет журналист, секретарь Общественной палаты, член высшего совета «Единой России» Валерий Фадеев.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Фадеев, вероятнее всего, станет главой СПЧ.