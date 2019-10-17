Главой СПЧ может стать член высшего совета "Единой России" Валерий Фадеев

Как сообщает источник «Интерфакса», глава Совета по правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов может покинуть свой пост в связи с достижением предельного возраста для госслужбы, ему 70 лет.

При этом возможным кандидатом на эту позицию тот же собеседник называет председателя Общественной палаты России Валерия Фадеева.

Валерию Фадееву 59 лет, он был главным редактором журнала «Эксперт», с 2014 по 2018 годы работал на «Первом канале». Фадеев является членом высшего совета политической партии «Единая Россия». Из наград он отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «За информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества», а также почётной грамотой Президента РФ «За заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и активную общественную деятельность».

В одном из своих интервью, которое он давал «Русскому репортеру» после избрания секретарем ОП, Фадеев отметил, что «группа активистов — та, которая борется с властью, — это не наши партнеры».