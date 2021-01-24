"Совет по обслуживанию интересов власти": Шевченко о позиции главы СПЧ по протестам

Политик Максим Шевченко, который покинул президентский Совет по правам человека после перестановок в нем, инициированных главой государства, выступил с критикой в адрес нового главы СПЧ Валерия Фадеева, заявившего ранее, что он не видит никаких нарушений в задержаниях на несогласованной акции.

В комментарии «Дождю» Шевченко полагает, что СПЧ следует переименовать в «Совет по обслуживанию интересов власти», хотя в нем по-прежнему остаются заслуживающие уважения люди. Тем не менее коммунист полагает, что находится в нем сейчас «при таком отношении к народному протесту» — «это просто позор и это просто стыдно. Он призывает своих бывших коллег покинуть состав органа:

«Мне кажется, члены Совета должны определяться, с кем вы, мастера культуры, как говорится, мастера гражданского общества».

Сам протест Шевченко оценил как чрезвычайно успешный, причем, если в Москве подобные акции, по его словам, уже стали привычными, то «регионы показали такую политическую активность, которой отродясь там не видали». «Протест носит характер не происка каких-то пятых колонн или заговора каких-то глубинных навальнистов, как нам пытаются представить.

Безусловно, призыв Алексея Навального катализировал протест: Алексей стал во многом символической фигурой, но политически это, кончено, социальный протест».

Политик отмечает, что кроме ареста Навального люди недовольны неравенством в обществе и демонстративным потреблением, которое демонстрируют представители власти. Он отметил, что причиной этого во многом оказался фильм Навального о «дворце Путина», реакцией на который стал «психологический шок» у граждан, живущих в «нищей, бедной, разоренной, выживающей с трудом стране». На этом фоне он также отметил социальные и политические процессы, происходящие в обществе, в числе которых повышение пенсионного возраста, принятие поправок к Конституции, «постоянное вранье» власти и оптимизацию системы здравоохранения.