Глава СПЧ Фадеев: Протест – провокация, а митингующие излишне агрессивные

Глава президентского Cовета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что не собирается защищать права протестующих в поддержку Алексея Навального, потому что митинги неправильные.

«То, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношения ни к защите прав, ни к борьбе за лучшую жизнь. То, что мы наблюдаем сегодня, — это провокация», — приводит его слова ТАСС. В этом ключе он отмечает изначальные призывы выйти на Лубянку, где находится главное здание ФСБ, а также идти в сторону администрации президента. «Никаких попыток как-то изменить жизнь к лучшему, конечно, нет. Это все то, что только ухудшает в конечном счете нашу жизнь», — оценил считающий себя правозащитником Фадеев.

Кроме того? он раскритиковал тех, кто выходит на акции протеста против власти за излишнюю, по его мнению, агрессию на фоне учтивых силовиков, раздающих людям маски: «Степень агрессии избыточная. Я видел ролик, где молодой полицейский — парень совсем молодой — пытается раздавать протестующим маски». Другие ролики он с ТАСС не обсудил.

Он также отметил, что СПЧ никого на эти акции не посылал и наблюдением за ними не занимается, а те, кто туда пошел? делают это по своей инициативе.

Напомним, что ранее на акции протеста в Москве задержали и через 15 минут отпустили члена СПЧ Николая Сванидзе.

Руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, комментируя слова Фадеева, заявил, что нынешний глава СПЧ на самом деле не занимается правозащитой: «Глава СПЧ сам не имеет никакого отношения к защите прав, простите», — написал он. Чиков и сам много лет состоял в СПЧ.

Ранее Фадеева уже критиковал другой бывший член СПЧ, политик Максим Шевченко.