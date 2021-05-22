Учителя просят "Единую Россию" саму заняться своим праймериз и не "раздражать" их

Профсоюз работников образовательных организаций с говорящим названием «Учитель» написал письмо на имя председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с требованием прекратить использовать административный ресурс и перестать принуждать педагогов участвовать в празмериз партии власти, а к тому же ещё и склонять к этому родителей учеников.

Кроме того, что эта практика просто противоречит закону, учителя не хотят делиться с партией своими персональными данными, а также жалуются, что это всё отвлекает их от работы в конце тяжелого ковидного года, когда все готовятся к ЕГЭ и ОГЭ.

«Просьбы (которые нередко сопровождаются словами "обязательно", "будут проблемы у школы", "необходимо отчитаться") вызывают огромное недовольство педагогов», – говорится в обращении профсоюза. «Администрации учебных заведений просят регистрироваться всех работников. Налицо использование административного ресурса», – пишут учителя, добавляя, что все заявления о том, что в праймериз ЕР участвуют только сторонники партии, в целом ничего не стоят.

Ко всему прочему учителей вынуждают передавать партии свои данные, а также скан первой страницы паспорта, говорится в письме, что также, по мнению авторов, недопустимо. Речь идет о минимум полутора десятков различных регионов, где подобные случаи были зафиксированы, как утверждают авторы письма Медведеву.

«Мы требуем проинформировать региональные отделения партии о том, что такого рода способы мобилизации граждан для участия в праймериз незаконны, мешают образовательному процессу, вызывают раздражение у учителей и настраивают их против участия в выборах», – настаивают они.

В разговоре с газетой «КоммерсантЪ» оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова говорит: хотя увольнениями педагогам прямо не угрожают, однако учителей «стыдят» и дают понять, что «у школы могут быть проблемы».

В «Единой России» все подобные случаи отрицают, уверяя, что за их выявлением последует «жесткая реакция».

«Мобилизация бюджетников происходит каждый год», – говорит политолог Аббас Галямов, поясняя, что внимание к ней связано с ростом протестных настроений. Его коллега Михаил Виноградов и вовсе считает, что использование админресурса «неизбежно», а скандал выводит праймериз в инофополе.