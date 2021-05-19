Роспотребнадзор: Властям можно сидеть без масок на послании Путина, несмотря на закон

В Роспотребнадзоре уверены, что факт отсутствия масок и перчаток на представителях высшей бюрократии во время заслушивания послания президента Федеральному собранию в закрытом помещении вовсе не говорит о нарушении указа мэра Москвы Сергея Собянина. Кстати, сам Собянин там тоже сидел без всяких масок — в ведомстве уверены, что для столь высоких чиновников можно сделать исключение из закона.

В ответе Роспотребнадзора на депутатский запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Павла Тарасова говорится, что чиновники сдавали тесты на коронавирус, им замеряли температуру, а некоторые привились или переболели. Впрочем, рядовых москвичей те же оправдания от административной ответственности вовсе не освобождаю, указывает депутат Тарасов: «Изъятий [исключений, — ред.] из санитарных правил для имеющих прививки, переболевших, получивших антитела иным образом — не имеется», — настаивает представитель парламента (цитата по «Открытым медиа»).

При этом президентское мероприятие проходило в центре Москвы, а значит должно было подчиняться столичным законам. «У нас есть требования указа мэра и указания Роспотребнадзора об обязательности перчаточно-масочного режима в помещениях, за это даже в метро граждан периодически штрафуют. Среди губернаторов и правительства же нарушителей увидеть не могут в упор!» — возмущен коммунист. Он настаивает, что раз уж такие неформальные исключения действуют на руководство страны, то нужно узаконить их для всех граждан.

Напомним, что это уже не первый случай, когда официальные ведомства отказываются привлекать к административной ответственности первых лиц: летом 2020 года в Главконтроле ответили представителю партии «Яблоко», что Собянина не получится оштрафовать, несмотря на наличие фото- и видеофиксации нарушения момента, когда он сидит в кафе без маски — в ведомстве заявили, что уполномоченным сотрудникам надо было составлять протокол о нарушении на месте. Впрочем, в этом году это правило не действовало по отношению к некоторым гражданам, которых судили за участие в митингов, зафиксированное городскими камерами видеонаблюдения.