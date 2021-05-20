Комитет Клишаса: Лишать сторонников Навального права идти в Госдуму конституционно

Комитет Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству предоставил положительный отзыв на законопроект, лишающий граждан России пассивного избирательного права из-за поддержки экстремистских организаций ещё до того как они были запрещены. Это закон, направленный на недопущение сторонников Алексея Навального на выборы в Госдуму — его структуры в данный момент пытаются признать экстремистскими.

При этом комитет призвал конкретизировать в законе, что означает «поддержка» экстремистской организации.

Ранее многие эксперты, а также ряд депутатов Госдумы (всего против инициативы проголосовали 45 депутатов) сочли, что законопроект попирает Конституцию, которая прямо запрещает обратную силу. В оригинальной формулировке это звучит так: «Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением».

По мнению сенаторов, ограничение пассивного избирательного права, гарантированного защищенной статьей Конституции Российской Федерации — это вовсе не форма «ответственности», поэтому Основному закону предложение не противоречит. В отзыве комитет ссылается на постановление Конституционного суда от 10 октября 2013 года, когда тот заключил, что «в отношении пассивного избирательного права могут вводиться более строгие, чем в отношении активного избирательного права [голосовать на выборах, — ред.], ограничения, ведущие к исключению определенных категорий граждан из числа лиц, имеющих право претендовать на занятие выборной публичной должности».

В постановлении также говорится, что любые ограничения этих прав возможны лишь в случаях, когда они «объективно оправданы, обоснованны и преследуют конституционно значимые цели, а используемые для достижения этих целей правовые средства соразмерны им». Сенаторы трактуют это в пользу законопроекта.

Напомним, что ранее глава этого же комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что законопроект неконституционен и требует существенной доработки. На соответствующем отзыве имеется его подпись.