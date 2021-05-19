Кремль: Идея лишать избирательных прав за поддержку Навального требует экспертизы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о временном лишении пассивного избирательного права людей, которые поддерживали экстремистские организации в то время, пока они ещё не были запрещены. Представитель Кремля решил не оценивать эту идею, но допустил, что тут нужна правовая экспертиза.

«Это, безусловно, требует определенной юридической экспертизы. Я воздержусь от каких-либо комментариев. Но если есть такая экспертная точка зрения, то мы, конечно, обратим на это внимание», — сказал Песков (цитата по «Дождю»).

Законопроект предусматривает запрет на выдвижение на выборы в Госдуму на 1-3 года в зависимости от характера участия в деятельности организации. По сути этот документ принимается персонально под структуры оппозиционного политика Алексея Навального, которые сейчас власти пытаются признать экстремистскими. В документе также нет закрытого перечня деяний, которые можно квалифицировать как поддержку организации — сюда может войти любое взаимодействие с ней от финансирования до оказания консультативных услуг.

Многие юристы и эксперты раскритиковали предложение, напомнив о 54 статье Конституции России запрещает законы обратной силы, то есть те, которые распространяют ответственность на деяния, не считавшиеся нарушениями закона на момент их совершения.

На это также обратили внимание многие депутаты Госдумы: 45 из них проголосовали против предложения в первом чтении, среди них даже был один депутат «Единой России». Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас раскритиковал законопроект, назвав его антиконституционным и заявил, что он требует «существенной доработки».

«[Предложение] глубоко порочно в первую очередь с точки зрения его целеполагания, направленного на ограничение свободы объединения и подавление инакомыслия», — добавляет также эксперт по конституционному праву Ольга Подоплелова.

Одним из критиков предложения на слушаниях в федеральном парламенте стал депутат от ЛДПР Сергей Иванов:

«Вы только вдумайтесь: жулик и вор может стать депутатом Госдумы, а человек, который опубликовал о нем [расследование], уже не имеет права это делать. Вы вообще какое государство строите?

Не бойтесь, коллеги, после вашего недавнего голосования на пеньках по изменению Конституции, я уже не знаю, кто из вас что имеет право обещать избирателям. Вы не имеете права ничего обещать. Поэтому в следующую Госдуму пойдут люди либо глупые, которые не знают, как работает Госдума и принимаются решения, либо люди, которые будут обманывать избирателей, зная, что ничего сделать не могут, — заявил он с трибуны Госдумы. — В свое время Ельцин запрещал КПСС, а вы тут почти все в свое время состояли в КПСС. Думаете, это вас не коснется? Исаев вообще анархистов возглавлял. Но вы же для себя что угодно, а для остальных — закон». Депутат пришел к выводу, что в результате такая политика приведет к революционным последствиям.