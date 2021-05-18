Госдума в первом чтении приняла закон об ограничении избирательных прав граждан

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, запрещающий избираться в федеральный парламент людям, которые были причастны к деятельности экстремистских организаций (открытый перечень, включающий финансирование и любую помощь) ещё до того как те были признаны таковыми. Главным образом, инициатива направлена против сторонников Алексея Навального, которые имеют формальное право для выдвижения своих кандидатур на осенних выборах в Госдуму.

По сути, закон накладывает ограничение на пассивное избирательное право граждан Российской Федерации и при этом имеет обратную силу, что прямо запрещено Конституцией. Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас ранее заявил, что документ антиконституционен и «потребует существенной доработки»: «Право избирать и быть избранным относится к конституционным правам граждан и ограничение этого права требует четкой законодательной основы и соблюдения принципа правовой определенности. Позиция будет отражена в заключении комитета», — пояснял он.

Законопроект был внесен во время майских каникул группой депутатов от всех парламентских партий во главе с председателем думской комиссии по противодействию внешнему вмешательству единороссом Василием Пискаревым.

Он призвал не затягивать с принятием инициативы, чтобы действие закона распространились уже на выборы этой осенью. Для этого президент должен подписать его раньше, чем указ об объявлении выборов, которое должно состояться не позднее чем за 90 дней до голосования. Как ранее писал Sobesednik.ru, согласно отзыву на документ комитета Госдумы по контролю и регламенту, второе чтение по нему рекомендовано провести уже через три дня после первого (формально третье чтение можно провести в один день со вторым). Этот комитет отвечает за конкретный законопроект. Пока что это единственный комитет Госдумы, предоставивший свой отзыв, этого не сделал ни один иной орган власти (согласно карточке законопроекта).