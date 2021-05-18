Три дня на закон, желтые звезды в Беларуси, декларация Байдена. Главное к 18 мая

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18 мая, вторник

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17 мая, понедельник

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[15:47]NYT рассказал о преследовании Биллом Гейтсом своих подчиненных за спиной у жены
[15:08]Минсельхоз предупредил о возможном подорожании сахара из-за опоздания посева свеклы
[14:15]Итоги РФПЛ: "Спартак" обошел "Локомотив" и попал в Лигу чемпионов
[13:30]СМИ сообщили о резком ухудшении эпидемиологической обстановки в Петербурге
[12:21]Вирусолог сообщил о предпосылках к третьей волне коронавируса
[11:38]В Екатеринбурге мужчина зарезал троих знакомых, его самого ранили при задержании
[10:43]"Мисс Вселенной"-2021 стала мексиканка Андреа Меса
[10:11]Мясников назвал абрикос и персик смертельно опасными продуктами для детей
[09:55]В Москве Роспотребнадзор проверит ЦДМ после встречи с актерами "Майора Грома"
[09:11]В открытии "Евровидения" не смогли участвовать Польша, Исландия, Румыния, Мальта
[08:23]В Оренбуржье до 37, на Урале теплее нормы на 10 градусов: "супержара" в регионах

16 мая, воскресенье

[18:06]Ученые рассказали, как рекордный зной отразится на заболеваемости ковидом
[17:23]Беларусь останется без Кубка мира по биатлону из-за политического кризиса
[16:47]Перед МГУ задержали 20 человек, критиковавших госконтроль над просветительством
[15:58]Синоптики обещают 30°C: "На Москву надвигается зной, которого не было 124 года!"
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[14:47]Европарламент придумал, как работать с Россией в долгосрочной перспективе
[13:52]Глава РАН о последствиях нового закона: "Отбивает охоту заниматься просветительством"
[12:54]На довыборах в округе с наблюдателями явка в 10 раз ниже, чем в округе без них
[12:24]Президент РАН заявил о продолжающемся падении качества высшего образования в России
[11:33]Список "недружественных стран" сочли необоснованным. Чехия ждет разъяснений
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[10:23]Убийца признал вину, WhatsApp пока живет, сотни уволенных из метро. Главное к 16 мая

15 мая, суббота

[17:31]Индийский экс-политик назвал коронавирус "существом, имеющим право на жизнь"
[16:07]В ночь на 16 мая в Москве и по всей России пройдет ежегодная акция "Ночь музеев"
[15:21]Специалисты проверяют московские вокзалы из-за сообщений о минировании
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[12:17]ФАС и операторы связи разработают меры по борьбе со спамом
[11:19]Мясников заявил о третьей волне ковида в РФ и напомнил о важности вакцинации
[10:49]Метро доехало до конечной, убийца девочки пойман, дефицит древесины. Главное к 15 мая
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Три дня на закон, желтые звезды в Беларуси, декларация Байдена. Главное к 18 мая

Политика
08:24, 18 мая 2021

Три дня на закон, желтые звезды в Беларуси, декларация Байдена. Главное к 18 мая
Фото: Пресс-служба Государственной думы
Фото: Пресс-служба Государственной думы

Госдума даст депутатам всего три дня на доработку законопроекта, который потенциально ограничит в избирательных правах сотни тысяч граждан России, поддерживающих оппозиционного политика Алексея Навального. Ранее уже говорилось, что парламент примет предложение в ускоренном режиме, однако срок в трое суток на внесение правок рекомендовал установить комитет ГД по регламенту, где предложение получило положительный отзыв. В регламенте Госдумы говорится, что срок предоставления поправок перед вторым чтением, «как правило, не может быть менее 15 дней», — первое чтение пройдет уже сегодня. Между тем в разговоре с «Дождем» журналист Виктор Хамраев, почти четверть века освещавший работу Госдумы, пояснил, что в среднем законам дают «отлежаться» около 30 суток, однако к регламенту депутаты относятся как к рекомендации и могут назначать любые сроки от пары дней до нескольких лет. В случае с этим законопроектом времени у парламента нет — чтобы он действовал на осенних выборах, его необходимо принять до того, как президент объявит их — это происходит за 90 дней до голосования.

Власти Беларуси начали активно применять опыт фашистской Германии: по словам одного из заключенных колонии в Шклове Витольда Ашурока, на одежду политических заключенных начали нашивать желтые бирки. Об этом он рассказал порталу 6tv.by. «Здесь нет недостатка в политических», — говорится в письме активиста. Он уточняет, что теперь всех их видно из далека. «Опыт Второй мировой войны будет очень полезен в нашей среде», — уверен Ашурок. Город Шклов во времена Второй мировой войны был оккупирован нацистской Германией, которая заставляла еврейское население носить нашивки в виде желтых звезд на одежде.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудили давление на журналистов в Беларуси. Там считают, что массовые аресты репортеров являются серьезным нарушением права на свободу выражения мнения и нарушением обязательств Беларуси как члена ОБСЕ. Об этом сообщает Deutsch Welle.

По данным «Открытых медиа», московский метрополитен подал в суд на внука ветерана Игната Артеменко, который ранее судился с Алексеем Навальным из-за «клеветы» в адрес его деда. Иск подан в арбитражный суд с требованием возместить метро 83 117 рублей. Суть тяжбы остается неизвестной.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире угрожал убийством одному из комментаторов, который назвал его «шайтаном». «Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», — сказал Кадыров (цитата по «Кавказскому узлу»), отметив, что этому человеку уже пора писать «завещание». Отметим, что статья 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») предусматривает до двух лет лишения свободы, если есть основания полагать, что угрозы реалистичны.

Минсельхоз неофициально попросил производителей не увеличивать цены на сахар до финала осенних выборов, то есть до конца сентября, как бы ни развивалась ситуация с соглашением о заморозке цен. Об этом пишет газета «Ведомости».

По указу президента Владимира Путина согласование «собраний, митингов, демонстраций, пикетирований и шествий» в Петербурге во время матчей Евро-2020 должно проходить при участии ФСБ и МВД. Это не относится к футбольным мероприятиям. Как обращает внимание «Медиазона», аналогичным образом глава государства поступал перед чемпионатом мира по футболу в 2017 году.

Президент США Джо Байден отчитался о своих доходах: согласно опубликованной налоговой декларации, за 2020 год он и его супруга заработали $607 тысяч. Порядка 31% в сумме ушли на налоги. При этом вице-президент Камалла Харрис с мужем заработали куда больше — $1,7 млн, в основном, это доход её супруга, работающего юристом. На налоги ушло почти $622 тысячи. Экс-президент США Дональд Трамп ни разу не обнародовал свою налоговую декларацию, несмотря на требования общественности.

В своем Twitter Байден также выступил за более справедливое налогообложение. «Если вы пожарный или учитель, вы платите более высокую налоговую ставку, чем большинство американских корпораций. Это недопустимо. Мне надоело, что корпорации не платят свою справедливую долю. Мы собираемся это изменить», — написал он.

Теги: #Тарифы и цены #Путин #Госдума #Навальный #Чечня #Кадыров #протесты в Белоруссии #США #Байден #Уголовное преследование Навального #выборы в Госдуму #Беларусь

Рубрика: Политика

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