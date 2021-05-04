В Госдуме собираются лишить избирательного права всех сторонников Навального

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который временно запретит участвовать в думских выборах гражданам, так или иначе причастным к работе экстремистских или террористических организаций. Речь идет не только о людях, которые работают в таких структурах и связаны с юрлицом, но и о тех, кто осуществлял их финансирование. Закон имеет обратную силу.

По сути это инициатива, которая будет действовать в отношении всех, кто донатил Фонду борьбы с коррупцией* Алексея Навального либо оказывал ему «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь».

Авторами законопроекта выступают Василий Пискарёв (глава временной комиссии ГД по вмешательсту во внутренние дела), а также депутаты Андрей Альшевских, Николай Рыжак, Андрей Исаев, Ризван Курбанов, Дмитрий Савельев, Алексей Чепа и Адальби Шхагошев.

Закон коснется всех, кто работал в экстремистских организациях или поддерживал их перечисленными способами (включая финансирование) за год до признания этих структур экстремистскими или до их ликвидации. В случае принятия инициативы указанным лицам будет запрещено участвовать в выборах в течение трех лет.

Руководителям организаций, работавшим в них последние три года до запрета, нельзя будет избираться в Думу в течение пяти лет.

Сейчас суд по требованию прокуратуры Москвы ведет разбирательство о признании ФБК и уже распущенных штабов Навального** экстремистскими организациями. По факту инициатива направлена на недопущение конкуренции на выборах в Госдуму именно со стороны поддерживающих эти структуры.

«Мы уже видели массу "законов против Навального", но ТАКОГО еще не было, конечно, — пишет политтехнолог Навального Леонид Волков. — Ситуация стала кристально чистой и ясной. То есть как сейчас получается: если ты делаешь вид, что ты оппозиционный кандидат в Госдуму и тебя зарегистрировали и ты в бюллетене — значит, ты никогда ни копейки в ФБК не жертвовал? Ну и какой же ты оппозиционный кандидат!»

«Читать новый законопроект единороссов можно и нужно только так: "Мы, "Единая Россия", могущественная и всеми любимая партия власти, до жути боится честной конкуренции на выборах"», — говорит потенциальный кандидат на выборы в Госдуму из команды Навального Любовь Соболь. Это выглядит особенно смешно на фоне новостей о том, что закон о домашнем насилии депутаты принять не успеют, отмечает она. С новым законопроектом парламентарии, как полагает Соболь, справятся: «П — приоритеты».

«Это касается только выборов в Государственную думу, то есть законопроект принимают прицельно под сентябрьские выборы, чтобы все, кто имел хоть какое-то отношение к структурам Алексея Навального, лишались пассивного избирательного права», — комментирует документ юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова.

В пояснительной записке к законопроекту ничего не говорится о целях, а перечислены исключительно положения документа.

* ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».

** Штабы Навального внесены в список экстремистских организаций.