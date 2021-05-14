Клишас: Закон о запрете избираться сторонникам Навального нужно серьезно доработать

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит внести заметные изменения по сути законопроекта о запрете участвовать в выборах в Госдуму для людей, так или иначе причастных к экстремистским организациям, который уже 18 мая в первом чтении собирается рассматривать Госдума.

Речь идет об инициативе, запрещающей участвовать в парламентских выборах людям, которые как-либо поддерживали экстремистские организации, причем в нынешней редакции он будет иметь обратную силу, что напрямую запрещено Конституцией, то есть запрет будет распространяться и на людей, поддержавших такую организацию ещё до того, как она была запрещена в России. По сути инициатива направлена целевым образом против структур оппозиционного политика Алексея Навального, которые сейчас пытаются через суд объявить экстремистскими.

«Внесенный в Госдуму законопроект об ограничении пассивного избирательного права лиц, причастных к деятельности организации, признанной экстремистской или террористической, потребует существенной доработки. Право избирать и быть избранным относится к конституционным правам граждан и ограничение этого права требует четкой законодательной основы и соблюдения принципа правовой определенности. Позиция будет отражена в заключении комитета», — пояснил Клишас в комментарии Znak.com.

Издание отмечает, что у депутатов может элементарно не хватить времени, чтобы принять законопроект во время весенней сессии, то есть перед выборами, однако ранее «КоммерсантЪ» уже сообщал, что это могут сделать в ускоренном режиме.

Многие юристы и эксперты в области права возмутились текущей редакцией этого закона не только по форме, но и по своей сути: «[Предложение] глубоко порочно в первую очередь с точки зрения его целеполагания, направленного на ограничение свободы объединения и подавление инакомыслия», — считает эксперт по конституционному праву Ольга Подоплелова.