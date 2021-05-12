Депутаты в ускоренном порядке запретят сторонникам Навального конкурировать с ними

Первое чтение по ещё только недавно внесенному законопроекту о запрете на участие в выборах в Госдуму для людей, состоявших в экстремистских организациях или поддерживавших их другими методами, состоится уже 18 мая. 18 июля будет последним днем весенней сессии ГД. Как пишет «КоммерсантЪ», документ будет приниматься в ускоренном режиме. К этому призывает и его автор единоросс Василий Пискарев.

Напомним, что речь идет о двух законопроектах, ужесточающих наказание за сотрудничество с «нежелательными организациями» и ещё об одном, который запретит участвовать в выборах в Госдуму всем, кто поддерживал экстремистские организации ещё до того как они были запрещены. Речь, в первую очередь, идет о структурах оппозиционного политика Алексея Навального, которые власти как раз сейчас пытаются объявить экстремистскими через суд.

Хотя депутат Пискарев всячески отрицает, что закон направлен против конкретной организации, в этом не уверены даже его коллеги по парламенту из оппозиционных партий. При этом Пискарев настаивает, что предложение обязательно нужно принять до осенних выборов в Госдуму: «Важно не затягивать. Рассчитываем на поддержку коллег, чтобы новые нормы заработали еще до предстоящих выборов в Госдуму».

Конкретных позиций на инициативу парламентская оппозиция сформировать ещё не успела, однако в КПРФ обеспокоены, что закон позволит не допускать до выборов оппозиционеров, ушедших из запрещенной организации, а депутат Олег Шеин из «Справедливой России» удивляется, как закон может иметь обратную силу: «Это противоречит самой логике римского права, в рамках которого мы существуем».

На антиконституционность законопроекта указывают и эксперты: глава центра «Сова», признанного властями «иностранным агентом», Александр Верховский напоминает депутатам о части 2 статьи 54 Конституции, гарантирующей, что «никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением». Однако даже это не единственный недостаток предложенного единороссами документа — другой негативной чертой является, по его мнению, его «чрезмерный» характер.

«Они глубоко порочны в первую очередь с точки зрения их целеполагания, направленного на ограничение свободы объединения и подавление инакомыслия», — соглашается эксперт по конституционному праву Ольга Подоплелова.

Впрочем, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный заверяет, что противоречащие Конституции законы нужны для того, чтобы не дать экстремизму «подорвать основы государственного строя»: «Экстремистская идеология — как бомба замедленного действия», — поясняет он, добавляя, что людей с такими взглядами нельзя пускать в Госдуму.