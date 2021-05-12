"Мы мелкая дробь, рассыпанная по всей стране": что будет со структурами Навального?

Прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими организациями ФБК (признан в РФ иноагентом), штабы Навального (внесены в список экстремистских организаций Росфинмониторинга) и Фонд защиты прав граждан (юрлицо ФБК).

В списках значится

Прокуратура считает, что цель ФБК и штабов Навального – «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». И что оппозиционеры «осуществляют деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной». Дело было засекречено как содержащее гостайну, которую, впрочем, адвокату «Команды 29» Ивану Павлову, взявшемуся защищать ФБК, обнаружить не удалось. Материалы дела представляют собой просто историю ФБК, в основном – когда, кого и за что привлекали.

Судебный процесс толком не успел начаться – предварительное заседание прошло 26 апреля, но Мосгорсуд уже вынес решение о приостановлении деятельности всех перечисленных в иске организаций, запретив им в числе прочего пользоваться их счетами, кроме как для оплаты штрафов и «компенсации убытков от своей деятельности». А через несколько дней несуществующее юрлицо «Штабы Навального», опять же без решения суда, оказалось в списках Росфинмониторинга. Окончательное заседание, на котором решится судьба ФБК, состоится 17 мая в Мосгорсуде. Соратники Навального не питают по этому поводу никаких иллюзий, но намерены защищаться до последнего. С учетом всех процессуальных сроков, решение вступит в силу не раньше августа. Тем не менее все штабы Навального с 1 мая распущены. ФБК закрыт. Сделано это ради безопасности сотрудников, которым теперь могут грозить реальные сроки.

Фото: Global Look Press

«Мы все прекрасно понимаем, что никакого экстремизма в работе ФБК и штабов Навального нет, – заявил экс-координатор штабов Навального Леонид Волков. – На сайте МВД все признаки экстремизма прекрасно расписаны. Насильственное свержение конституционного строя – очевидно не про нас. В своих требованиях к власти мы, наоборот, постоянно ссылаемся на Конституцию. И точно мы никогда не призывали к изменению территориальной целостности РФ». Волков прошелся по каждому пункту определения экстремизма и разнес все в пух и прах. «Если мирной политической деятельностью нельзя будет заниматься под угрозой многолетних тюремных сроков, то на место мирной оппозиции придут совсем другие люди, – заключил он. – Вооруженное подполье. И виноват в этом будет лично Владимир Путин».

Леонид Волков

Добрались до адвокатов

Все это происходило на фоне ковровых вызовов в полицию и задержаний участников акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального и журналистов, ее освещавших. Но вишенкой на торте стало задержание 30 апреля адвоката Ивана Павлова. Официально ему вменили разглашение материалов следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, и сам юрист считает, что инициаторами всего этого выступили следователи ФСБ. Но вряд ли можно сомневаться, что уголовное дело против него «приурочено» к делу против ФБК. Если это и совпадение, то чрезвычайно удачное.

В тот же день Басманный суд по сути запретил Павлову вести адвокатскую деятельность: он не может пользоваться интернетом, телефоном и общаться со свидетелями.

– Ничего неожиданного не произошло, – сказал Иван Павлов после заседания. – Суд удовлетворил исковые требования, даже чрезмерно.

Адвокат Иван Павлов // Фото: пресс-служба "Команды 29"

Позже Павлов оспорил решение суда.

– Надо понимать, кто такой адвокат Иван Павлов, – комментирует адвокат Дмитрий Джулай. – Это, без преувеличения, флагман российской адвокатуры и правозащиты. Равных ему я лично не знаю. Он ведет тяжелейшие и опаснейшие дела, оперативное сопровождение и расследование которых осуществляет ФСБ. Наезд на Ивана Павлова со стороны ФСБ и ГСУ СК РФ с целью незаконно привлечь его к уголовной ответственности, чтобы лишить адвокатского статуса – это лишь проба пера и попытка запугать других адвокатов, которые мешают фабриковать политические дела.

Примечательно, что адвокатов не задерживали даже в разгар сталинских репрессий.

«Угроза нужному результату»

Не дремала и Госдума. Депутаты из печально знаменитой комиссии Пискарева, безусловно, даже не догадывающиеся, какое решение вынесет Мосгорсуд 17 мая, подготовили законопроект о запрете избираться в Госдуму тем, кто работал в штабах Навального или жертвовал им деньги.

– С чем связано внесение такого пакета? Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев назвал цифры – 10 нежелательных организаций подготовили, по его данным, более 40 выпускников «различных семинаров, тренингов и курсов подготовки для российских граждан за рубежом», – говорит политолог Алексей Макаркин. – То есть в среднем примерно по 4 выпускника на организацию. Получается, то ли неэффективно работают нежелательные структуры, то ли эти выпускники – какие-то терминаторы, способные подорвать безопасность страны.

Эксперт также считает, что законопроект предвыборный.

– Идти на выборы в условиях, когда цены растут, ощутимого экономического роста нет с 2013 года, а «крымский эффект» исчерпан, крайне непросто, – продолжает Макаркин. – В этих условиях даже часть лоялистов могут проголосовать протестно. Отсюда и желание не только разгромить инфраструктуру, связанную с Навальным, но и иметь возможность отстранить от участия в выборах популярных кандидатов, которые как-то взаимодействовали с его структурами.

Именно с выборами, причем не только с парламентскими, но и с президентскими, связывает нападки на ФБК и политолог Екатерина Шульман. «Штабы Навального гораздо больше похожи на партию, чем любая из существующих партий, кроме КПРФ, – отмечает эксперт. – Очевидно, что эта структура воспринимается как угроза нужному электоральному результату».

Что дальше?

«В реальности, где деятельность штабов признается экстремистской, вести офлайновую политическую деятельность действительно становится невозможно, – признал экс-директор ФБК Иван Жданов. – Штабы прекращают свою деятельность по всей России. Но это не значит, что мы прекратили свою деятельность полностью».

По мнению Леонида Волкова, многие штабы продолжат работу «как независимые региональные политические движения». Просто у них не будет финансовой и прочей поддержки, однако оппозиционер уверен, что они вполне способны решить эти проблемы самостоятельно. «Сильнейшие выживут и станут еще сильнее», – резюмировал политик.

Волков нашел в происходящем и ряд положительных моментов: теперь структурам ФБК не нужно тратить кучу сил и времени, отчитываясь перед госструктурами, и платить налоги. А вот продолжать вести расследования и публиковать их ничего не мешает. Подтверждением чему послужил недавний ролик о зарплатах журналистов RT.

«Путин сделал большую ошибку, – говорит Иван Жданов. – Когда мы были централизованы, они могли легко собрать один материал на всю нашу организацию. Мы делали все максимально в белую. Мы платили огромные миллионные налоги, и сейчас они просто выключили все это. Теперь им нужно следить за многими и многими. Мы были ядром, а теперь мы – мелкая дробь, рассыпанная по всей стране».

Справка

Пресненский суд Москвы со скрипом, но принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента России: «досудебная подготовка» назначена на 13 часов 45 минут 27 мая 2021 года. Основанием для иска послужили слова Дмитрия Пескова о том, что расследования Навального «инспирированы ЦРУ», после чего тот заявил, что слова чиновника не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2021 под заголовком «Удар по штабам».