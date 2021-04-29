"Почему мы должны содержать Симоньян?": гигантская зарплата ведущей взбесила россиян

Многомиллионные заработки пропагандистов, раскрытые в новом фильме команды Навального, возмутили зрителей.

Соратники Алексея Навального Мария Певчих и Георгий Албуров записали новое расследовательское видео «Фантастические твари и сколько они зарабатывают», в котором рассказали, что им в руки попала зарплатная ведомость телеканала «Russia Today». Сказать, что зрители испытали шок от такого уровня зарплат сотрудников телеканала и, в частности, его руководителя Маргариты Симоньян (если верить данным фильма, она получает 1,7 млн рублей в месяц), – значит, не сказать ничего. Тем более, что речь в видео идет о конкретных лицах, чьей работой, по словам авторов фильма, является «ненавидеть Навального».

«Скорее всего, вы даже не знаете имён этих людей. Они не известны, они не талантливы, они не популярны. Но сейчас это одни из самых высокооплачиваемых сотрудников российских СМИ. Их работа не требует ума или таланта, все, что от них требуется – непрерывно врать про Навального. За это они получают сотни тысяч рублей от государственного телеканала «Russia Today», – говорится в релизе к видео.

Видеоролик произвел эффект разорвавшейся бомбы и меньше чем за сутки его посмотрели уже более 2 миллионов раз. Понятно, что комментарии россиян в соцсетях совсем нелицеприятные для героев ролика, ведь получается, что содержат их обычные налогоплательщики, так как телеканал «Russia Today» ежегодно получает из бюджета несколько десятков миллиардов рублей. Теперь стало понятно, на содержание кого они уходят.

Реакция Симоньян на видео не заставила себя долго ждать: она решила... внепланово повысить зарплату своим сотрудникам, ставшими героями фильма.

«Заработали на несколько поколений вперед, спасибо россиянам за понимание, – грустно иронизирует житель Москвы.

«Алексей их назвал одним словом – ПАРАЗИТЫ. 22 ярда на никому не нужное «Russia Today». Представляете, скольким детям нашей страны можно было помочь... Смысла платить такому государству налоги нет», – рассуждает следующий зритель.

«Боже помоги простым людям избавится от этих мракобесов. Пока будем позволять так им себя вести, они будут плевать на нас всех. Я в шоке! Открыто заявить «Скажите спасибо, что мы вам позволяем гулять по нашим городам, а не убиваем» – это вообще жесть! Какие же они все отвратительные!» – человек явно остался ошарашен увиденным.

Фото: Global Look Press

«Браво! Отличная работа команды Навального! Паразитов должны знать в лицо! Нет, это не люди… Загляните им в глаза… Сколько же их?! Ужас! Смотреть противно, куда деньги уходят», – возмущается еще один комментатор.

«Смотрю на Марию и сразу преисполняюсь оптимизма – с такими людьми будущее у России обязательно будет прекрасным!» – получила Певчих комплимент в свой адрес.

«Фу, какая мерзость! Какая мерзкая прогнившая власть! Противно. Молодцы, ребята, выявляете и показывайте этих продажных личностей! Считаю, что ваша работа очень важна! Пусть все будут знать ПРАВДУ!» – поддержал авторов сибиряк.

«Кто бы сомневался, что самые бездари как раз и торгуют совестью. Смотришь – и просто стыдно за страну, но уверен, что им это аукнется», – верит в светлое будущее житель Нижнего Новгорода.

«Ребята, держитесь! Никакие вы не экстремисты! Вы делаете правильную работу, которую так боится власть! А что касается этих… Господи! Ну, как земля таких носит? Ни чести, ни совести, ни Родины, ни флага», – подвел черту дискуссии петербуржец.