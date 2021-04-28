Симоньян обеспечила журналистов RT охраной и подняла им зарплаты

Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала своим недоброжедателям, что «чем больше вы будете травить наших ребят, тем лучше они будут жить». Так она отреагировала на расследование ФБК* о зарплатах сотрудников прокремлевского СМИ.

«Считаю своим гражданским долгом обеспечить охраной наших ребят, чьи данные слили в сеть и кому поступают угрозы из-за их журналистской работы. А также поднять им зарплату в связи с увеличившимися рисками», — написала Симоньян на своем канале в Телеграм.

«Ребята у нас не яшины какие-нибудь, прячущиеся от собственной бабушки, — они войны настоящие прошли, а кто еще не успел на войну, тот знает, что стоит в очереди на отправку», – встала начальница на защиту сотрудников, а перед этим «передала привет ушлепкам» и заверила, что им не получится «запугать, затравить, заставить не делать то», что делает команда RT.

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