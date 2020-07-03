В RT не согласны, что Маргарита Симоньян обманывает всех, включая Путина

Телеканал Russia Today требует по 500 тысяч рублей от оппозиционного политика Алексея Навального, юриста ФБК Любови Соболь и редакции издания Znak.com за публикации о накрутках просмотров их контента на YouTube через порносайты. Там уверяют, что это неправда и просят запретить писать об этом на территории России. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на исковое заявление АНО «ТВ-Новости» (владеет RT).

Кроме того, телеканал хочет попытаться оспорить, что «[главный редактор RT] Маргарита Симоньян обманывает всех, включая своего начальника — президента Владимира Путина» (так в одном из своих роликов говорит Соболь). В RT не согласны, что их «не смотрит практически никто», что они расходуют «фантастические бюджеты, которые уходят в карман» и что на их YouTube-канале наблюдается «чудовищная накрутка». Всего они хотят опровергнуть три тезиса из публикации Znak.com, 13 фраз Навального и 12 заявлений Соболь.

«Телеканал Russia Today является ведущим новостным каналом с еженедельным охватом зрительской аудитории около 100 млн человек в 47 странах мира», — уверены представители компании, отмечая, что Симоньян «профессиональный журналист» и у неё есть ряд госнаград.