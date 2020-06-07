RT подал в суд на Навального и Znak.com, но иск не приняли из-за ошибок в нем

Государственный телеканал Russia Today (RT) подал исковое заявление о защите своей «деловой репутации», об этом в своем Twitter сообщает один из ответчиков по этому делу, оппозиционный политик Алексей Навальный.

Также иск подан против юриста ФБК Любови Соболь и редакции интернет-издания Znak.com.

Как следует из твита Навального, заявление было подано от некоммерческой организации «ТВ-Новости», которая контролирует RT. Причем арбитражный суд Москвы нашел в иске ошибки, так что он был оставлен без движения. Его должны скорректировать до 6 июля.

А, вот подробности. Раша Тудей подала в суд на меня, @SobolLubov и @znak_com в защиту деловой репутации.

В суде смеялись, углядев в одной строчке "Симоньян" и "деловая репутация".

А когда отсмеялись, то увидели, что заявление составлено безграмотно и оставили его без движения. pic.twitter.com/fyRIUm5kcl — Alexey Navalny (@navalny) June 7, 2020

Какие именно из публикаций журналистов и оппозиционеров послужили поводом для обращения в суд, пока не сообщается. Напомним, что ранее Навальный заявлял, что канал накручивает подписчиков на YouTube через порносайты, а также, что его руководитель Маргарита Симоньян с родственниками присвоили себе половину бюджетных средств, выделенных на фильм «Крымский мост».