Турчак: 500 тысяч человек с паспортами РФ проголосуют на выборах в Госдуму на Донбассе

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заверил, что граждане, которые получили в ДНР и ЛНР российские паспорта по упрощенной процедуре, смогут принять участие в грядущих выборах в Госдуму.

«Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах Эти 500 тыс. человек [на Донбассе], принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму», — цитирует ТАСС Турчака.

Вместе с тем политик заявил, что партия заключила соглашение с Союзом добровольцев Донбасса. «Договорились о том, что партия «Единая Россия» предоставляет возможности для широкого круга общественных организаций, объединений в этом избирательном цикле», — пояснил единоросс.