Рейкьявик 2.0, прозаседавшиеся в МГД, "жадность" подтвердили. Главное к 20 мая

38 человек, уволенные из метрополитена Москвы из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному», направили обращение на имя главы президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева. Об этом «Открытые медиа» сообщают со ссылкой на главу независимого профсоюза Николая Гостева. «Профсоюз работников ГУП «Московский метрополитен» выступает против политизации сложившейся ситуации, но при этом считает неприемлемыми действия руководства ГУП «Московский метрополитен», которые создают напряжение на стратегическом транспортном предприятии», — говорится в документе.

«КоммерсантЪ» со ссылкой на экономическое исследование РЭУ им. Плеханова пишет, что производители ряда продовольственных товаров действительно получили «сверхприбыли» на фоне роста цен, оправдав тем самым оценку премьера Мишустина об их «жадности». По данным экспертов, в 2020 году производители продовольствия увеличили продажи на 32%, а их чистая прибыль возросла на 69% или 11 млрд рублей. Это в частности касается агросектора. По данным исследования, товары, цены на которые правительство начало регулировать (особенно растительное масло и сахар) обусловили «сверхмаржинальность» производителей. При этом конкретные компании, которые якобы завышали цены, не называются.

Минюст предлагает разрешить заключенным пользоваться интернетом, но ограниченно: «для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти», передает ТАСС. Напомним, что параллельно в Госдуме принимается закон, который запретит адвокатам брать на встречи со своими клиентами в местах лишения свободы телефоны и диктофоны.

Россия, как и другие страны ЕАЭС, намерена отменить нулевую пошлину на ввоз электромобилей с 2022 года. В этом случае при ввозе придется заплатить 15% таможенной стоимости. По мнению экспертов, это снизит динамику проникновения новой технологии на рынок, который активно расширялся в 2020 году. Ассоциация европейского бизнеса также выступает за продление льготы до 2024 года. В компании Nissan предупреждают, что рынок продолжит расти за счет б/у автомобилей с сомнительными характеристиками: «К сожалению, все наши доводы в пользу того, что необходимо сначала развить рынок и показать преимущества технологии покупателю, не находят понимания».

В Чечне показали публичные извинения отца 15-летнего подростка, который назвал Рамзана Кадырова «шайтаном», а также отдельно извинения его родственников. Напомним, что сам Кадыров в ответ в прямом эфире начал угрожать убить несовершеннолетнего юношу, он, к слову, ни перед кем за это не извинялся.

Мосгордума

Заседание Мосгордумы накануне продлилось порядка 15 часов или 14 часов 55 минут (до часа ночи), как уточняет депутат от «Яблока» Дарья Беседина: «А главное зачем», — недоумевает она, хотя ответ на её вопрос частично содержится в одном из её же предыдущих сообщений: «Вообще сегодня весело. Перед четырехмесячными каникулами единороссы решили рассмотреть как можно больше всего (своего)».

«В ночь с 19 на 20 мая так завершилась весенняя сессия Мосгордумы. Немного депутатов из 45 дождались ее окончания», — комментирует депутат от КПРФ Евгений Ступин, приводя видео из зала. Он также поясняет, что «единороссы с зарплатой 500 000 рублей в месяц устали и ушли из зала при голосовании по поправкам оппозиции к бюджету». В итоге поправки оппозиции были отклонены, а зал остался пустым.

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Ближе к полуночи депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов прекратил рассказывать о происходящем из опасения помешать сну своих подписчиков. Последнее сообщение от пресс-службы московского парламента о выборе места установки памятника маршалу Василевскому и дивизиям Московского народного ополчения появилось в 01:44 ночи.

Рейкьявик 2.0

Этой ночью в исландском Рейкьявике прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они беседовали около двух часов, обсудив вопросы, связанные с российскими действиями против Украины и тему здоровья Алексея Навального, «иностранных агентов», а также множество других вопросов, касающихся вооружений, стратегических программ, конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, сдерживания ядерных программ Ирана и КНДР, ситуации в Афганистане и прочее.

«Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать», — сказал Лавров.

В свою очередь, в Госдепартаменте сообщают, что Блинкен «подтвердил решимость президента США Джо Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите национальных интересов США в ответ на действия России, которые наносят ущерб нам и нашим союзникам», а также говорил о возращении на родину двух американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, задержанных в России. Также госсекретарь США поднял тему преследования в России оппозиции.

О готовящейся встрече президентов США и РФ заявлений не прозвучало, однако Блинкен ответил на вопрос о «Северном потоке-2», о котором в последние дни много писала западная пресса: Белый дом действительно намерен отменить санкции против компании Nord Stream 2 AG и её главы Маттиаса Варнига — это входит в «в национальные интересы США». Впрочем, он также заверил, что США остаются «твердо настроены против» газопровода и остальные санкции накладывать продолжат.

При этом сенаторы США раскритиковали отход от санкций против оператора «Северного потока-2», сочтя это отказом выполнять распоряжение Конгресса. «Такая слабость только поощряет агрессию Путина; он не платит значительную цену за свою злонамеренную деятельность, и подобными решениями администрация Байдена только поощряет его», — отметили политики-республиканцы в своем заявлении.