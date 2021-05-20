Фото: depositphotos

Устроивший перепланировку москвич рискует остаться без жилья: как не повторить его судьбу
Фото в статье: стоп-кадры YouTube

"Всю страну разворовали, плакать хочется": что сказала пенсионерка Володину. Полный текст
Фото: Global Look Press

Яйца, деньги, печеньки: как россиян заманивают на пункты вакцинации
Фото: Global Look Press

Унижение и формальный подход к Дню Победы: знаменитости раскритиковали выплаты ветеранам
В центре внимания
У руля авиастроения теперь – лично Чемезов // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Сердюков или Чемезов? Кто виноват в крахе отечественного самолетостроения
Турагенты потребовали от Мишустина открыть Турцию, Кипр и Египет в июне 2021 года
Платошкин вышел на свободу: политик сделал первое заявление после приговора

Новости дня

20 мая, четверг

[09:31]Жириновский попросил Минюст и Собянина заняться здоровьем Сергея Фургала
[09:11]"Это будет не ГУЛАГ": ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными
[08:58]Рейкьявик 2.0, прозаседавшиеся в МГД, "жадность" подтвердили. Главное к 20 мая
[08:30]Территории Юго-Восточной Азии находятся под угрозой исчезновения из-за потепления
[04:27]Психиатр, занятый реабилитацией коррупционеров, назвал две их отличительные черты
[02:18]Полицейского подозревают в покрывательстве секс-рабства в Петербурге
[00:00]YouTube-канал Евровидения перезалил эфир 2019 года, вырезав демонстрацию флага Палестины

19 мая, среда

[23:34]439 миллионов потратят на создание общей базы данных о здоровье россиян
[22:39]Рэпер Баста начнет зарабатывать на боксе
[21:46]МИД Британии назвал нарушением свободы слова давление на редакцию TUT.by в Беларуси
[21:00]В Смоленске под суд пойдет насильник, оставивший жертву в лесу зимой без одежды
[19:39]Почти на 50% за неделю выросли объемы ковид-госпитализаций в Питере
[19:12]Редакцию "Новой" оштрафовали на 200 тысяч за текст о подготовке провокаторов к митингам
[18:18]Полицейского, опубликовавшего допрос казанского стрелка, уволили из органов
[17:27]Платошкина приговорили к 5 годам условно и штрафу в размере 700 тысяч рублей
[16:47]Перепись населения перенесут на месяц из-за выборов в Госдуму
[16:08]Кремль: Идея лишать избирательных прав за поддержку Навального требует экспертизы
[15:56]Google представила бета-версию Android-12 и обновление других сервисов
[15:33]КС запретил рассматривать серию одиночных пикетов как одну несогласованную акцию
[15:23]Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина на Лубянке
[15:14]Разборки в духе 90-х: В Новосибирске в редакцию СМИ пришли "пояснять за статью"
[15:01]Специалисты рассказали о случаях заражения индийской "черной плесенью" в России
[14:52]"Это фантастика": Депутаты в шоке от 4-месячного оплачиваемого отпуска Мосгордумы
[14:27]Принц Чарльз планирует сделать королевские дворцы общественными в 2027 году
[13:36]Роспотребнадзор: Властям можно сидеть без масок на послании Путина, несмотря на закон
[13:04]Сразу пять международных адвокатских объединений вступились за Ивана Павлова
[12:12]Тихановская попросила прокуратуру Германии возбудить дело на Лукашенко
[12:01]Россияне назвали главными источниками стресса рост цен и низкие зарплаты
[11:46]Сотрудников ФБК* массово зовут на допросы по очередному делу
[11:21]МВД разработало законопроект об уголовном наказании за подделку цифровой подписи
[11:12]В деле Ивана Павлова выявили массу нарушений, но не нашли смысла
[10:56]Мясников рассказал, какие народные методы нельзя использовать при укусе клещей
[10:25]У здания Верховного суда России обнаружен труп женщины с пакетом на голове
[10:20]"Лента" покупает сеть магазинов Billa почти за 20 млрд
[10:16]Летом в России может произойти дефицит мороженого
[10:07]Семиклассников на информатике научат отличать фишинговые сайты от настоящих
[09:52]Команда Навального обещает Ликсутову место в санкционных списках за увольнения
[08:56]Разоблачение Ликсутова, разгон TUT.BY, "Северный поток-2". Главное к 19 мая
[08:53]Вильфанд рассказал, сколько продлился аномальная жара в регионах
[02:26]Фигуристка Елена Ильиных станцевала на замерзшем озере в новом клипе певицы Sia

Фото: Global Look Press
Виртуально и реально: как поздравить ребенка с окончанием учебного года
Фото: depositphotos
Как отказаться от наследства с долгами
Фото: depositphotos
Шашлык без вреда для здоровья: полезным рецептом делится врач-диетолог
Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото в статье: пресс-служба СТС
Гратен из рыбы, рулетики из говядины и кальмар в кокосе: топ-3 ресторанных рецепта
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
sobesednik logo

Рейкьявик 2.0, прозаседавшиеся в МГД, "жадность" подтвердили. Главное к 20 мая

Политика
08:58, 20 мая 2021

Рейкьявик 2.0, прозаседавшиеся в МГД, "жадность" подтвердили. Главное к 20 мая
Фото: пресс-служба МИД РФ
Фото: пресс-служба МИД РФ

38 человек, уволенные из метрополитена Москвы из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному», направили обращение на имя главы президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева. Об этом «Открытые медиа» сообщают со ссылкой на главу независимого профсоюза Николая Гостева. «Профсоюз работников ГУП «Московский метрополитен» выступает против политизации сложившейся ситуации, но при этом считает неприемлемыми действия руководства ГУП «Московский метрополитен», которые создают напряжение на стратегическом транспортном предприятии», — говорится в документе.

«КоммерсантЪ» со ссылкой на экономическое исследование РЭУ им. Плеханова пишет, что производители ряда продовольственных товаров действительно получили «сверхприбыли» на фоне роста цен, оправдав тем самым оценку премьера Мишустина об их «жадности». По данным экспертов, в 2020 году производители продовольствия увеличили продажи на 32%, а их чистая прибыль возросла на 69% или 11 млрд рублей. Это в частности касается агросектора. По данным исследования, товары, цены на которые правительство начало регулировать (особенно растительное масло и сахар) обусловили «сверхмаржинальность» производителей. При этом конкретные компании, которые якобы завышали цены, не называются.

Минюст предлагает разрешить заключенным пользоваться интернетом, но ограниченно: «для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти», передает ТАСС. Напомним, что параллельно в Госдуме принимается закон, который запретит адвокатам брать на встречи со своими клиентами в местах лишения свободы телефоны и диктофоны.

Россия, как и другие страны ЕАЭС, намерена отменить нулевую пошлину на ввоз электромобилей с 2022 года. В этом случае при ввозе придется заплатить 15% таможенной стоимости. По мнению экспертов, это снизит динамику проникновения новой технологии на рынок, который активно расширялся в 2020 году. Ассоциация европейского бизнеса также выступает за продление льготы до 2024 года. В компании Nissan предупреждают, что рынок продолжит расти за счет б/у автомобилей с сомнительными характеристиками: «К сожалению, все наши доводы в пользу того, что необходимо сначала развить рынок и показать преимущества технологии покупателю, не находят понимания».

В Чечне показали публичные извинения отца 15-летнего подростка, который назвал Рамзана Кадырова «шайтаном», а также отдельно извинения его родственников. Напомним, что сам Кадыров в ответ в прямом эфире начал угрожать убить несовершеннолетнего юношу, он, к слову, ни перед кем за это не извинялся.

Мосгордума

Заседание Мосгордумы накануне продлилось порядка 15 часов или 14 часов 55 минут (до часа ночи), как уточняет депутат от «Яблока» Дарья Беседина: «А главное зачем», — недоумевает она, хотя ответ на её вопрос частично содержится в одном из её же предыдущих сообщений: «Вообще сегодня весело. Перед четырехмесячными каникулами единороссы решили рассмотреть как можно больше всего (своего)». 

«В ночь с 19 на 20 мая так завершилась весенняя сессия Мосгордумы. Немного депутатов из 45 дождались ее окончания», — комментирует депутат от КПРФ Евгений Ступин, приводя видео из зала. Он также поясняет, что «единороссы с зарплатой 500 000 рублей в месяц устали и ушли из зала при голосовании по поправкам оппозиции к бюджету». В итоге поправки оппозиции были отклонены, а зал остался пустым. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евгений Ступин (@stupin.ev)

Ближе к полуночи депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов прекратил рассказывать о происходящем из опасения помешать сну своих подписчиков. Последнее сообщение от пресс-службы московского парламента о выборе места установки памятника маршалу Василевскому и дивизиям Московского народного ополчения появилось в 01:44 ночи.

Рейкьявик 2.0

Этой ночью в исландском Рейкьявике прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они беседовали около двух часов, обсудив вопросы, связанные с российскими действиями против Украины и тему здоровья Алексея Навального, «иностранных агентов», а также множество других вопросов, касающихся вооружений, стратегических программ, конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, сдерживания ядерных программ Ирана и КНДР, ситуации в Афганистане и прочее.

«Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать», — сказал Лавров.

В свою очередь, в Госдепартаменте сообщают, что Блинкен «подтвердил решимость президента США Джо Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите национальных интересов США в ответ на действия России, которые наносят ущерб нам и нашим союзникам», а также говорил о возращении на родину двух американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, задержанных в России. Также госсекретарь США поднял тему преследования в России оппозиции.

О готовящейся встрече президентов США и РФ заявлений не прозвучало, однако Блинкен ответил на вопрос о «Северном потоке-2», о котором в последние дни много писала западная пресса: Белый дом действительно намерен отменить санкции против компании Nord Stream 2 AG и её главы Маттиаса Варнига — это входит в «в национальные интересы США». Впрочем, он также заверил, что США остаются «твердо настроены против» газопровода и остальные санкции накладывать продолжат. 

При этом сенаторы США раскритиковали отход от санкций против оператора «Северного потока-2», сочтя это отказом выполнять распоряжение Конгресса. «Такая слабость только поощряет агрессию Путина; он не платит значительную цену за свою злонамеренную деятельность, и подобными решениями администрация Байдена только поощряет его», — отметили политики-республиканцы в своем заявлении.

Теги: #США #Тарифы и цены #Газ #Навальный #Чечня #Мосгордума #Кадыров #Лавров

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: пресс-служба МИД РФ

Политика

Рейкьявик 2.0, прозаседавшиеся в МГД, "жадность" подтвердили. Главное к 20 мая
У руля авиастроения теперь – лично Чемезов // фото в статье: Global Look Press, соцсети

Политика

Сердюков или Чемезов? Кто виноват в крахе отечественного самолетостроения
Дмитрий Потапенко // стоп-кадр: YouTube

Политика

Потапенко: Такого роста цен, как в России, нет нигде в мире!
Политика
"Грозит настоящая тюрьма": Караулов сделал тревожное заявление о Платошкине
Россиян принудят прививаться? Медведев допустил введение обязательной вакцинации от COVID-19
Противоестественный отбор. Почему КПРФ и ЛДПР пренебрегают праймериз
"Послал уволенных сотрудников метро куда подальше": Пескову врезали за трусость
Общество
"Депутаты достали!": водители взбунтовались против новых штрафов в 2021 году
"Такого не видела даже я": депутат Шувалова рассказала о заседании суда над Платошкиным
"Может, кота выгнать, пока налогом не обложили?": в Cети высмеяли новую инициативу Путина
Юрист: Суррогатное материнство пытаются вытолкнуть из России
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

В петиции говорится, что человека с гитарой «запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться. Таким образом были сорваны целые туры у музыкантов, известных на всю страну, а с менее известными вообще делают что хотят»

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В конце концов, при идеологии во всех школах, на всех предприятиях и в любых газетах мы уже жили – и благополучно ее игнорировали, а при тотальном регулировании любых международных научных контактов, не говоря о всех формах просветительства, никакой науки не останется вообще

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Не знаем, что такого спрятано в выборах в Госдуму, но, как только близится избирательная кампания, невесть откуда появляется множество странных и порой давно позабытых личностей, заявляющих о намерении заполучить мандат. О депутатах здорового человека уже мало кто мечтает, зато можно будет хотя бы посмеяться

Культура и ТВ
Милонов сел в лужу с темнокожей Золушкой и попытками напугать Минкульт Кадыровым
"Орнелла приедет в Россию за вакциной": Сафронов отметит звание Народного с Мути
Дарья Мороз рассказала об интимных сценах с Белым в сериале "Клиника счастья"
Поклонников Татьяны Устиновой ждет сюрприз: какой будет экранизация ее первого романа
Шоу-бизнес
"Муж подселит гастарбайтеров": у Любы Успенской могут появиться неожиданные соседи
"Победа не нужна, весь шабаш сюда приедет": россияне отреагировали на Манижу в финале
"Что это вы мою дочь задвигаете?": Духова вспомнила неприятную историю с Пугачевой
Люба Успенская: За последний год несколько раз теряла сознание!

Здоровье
Эволюция смогла защитить людей от чумы
Псориаз может быть предвестником диабета
В кабинете у зубного нет риска подцепить коронавирус
Двойной удар по опасному детскому раку может помочь
Туризм
"Кремль заставил Эрдогана": Названа дата открытия турецких курортов для россиян
"Обнуление наше все": туристы радуются отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из Абхазии
Где в России не хуже, чем в Турции: 10 самых популярных мест
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Авто
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Вячеслав Тихонов // Фото в статье: Global Look Press
Русский Бог Слава Тихонов. Дмитрий Быков – о советском кумире
Лаврентий Берия // Фото: Global Look Press
Опричник-отличник Лаврентий Берия: краткое жизнеописание советского Годунова
Фото: стоп-кадр YouTube
"Сил нет. Не знаю, дойду ли до магазина": состояние Светличной резко ухудшилось
Фото: Андрей Струнин, "Собеседник"
"Хочу 9 мая убить Горбачева. Он враг": озвучены детали неизвестного покушения на генсека
Владимир Путин и Джо Байден // Фото: Global Look Press
В высылке россиян из Чехии виден "американский след"? Белковский – о дипломатическом скандале
Global Look Press
"Маме сказали сдать меня в дом инвалидов":
последнее интервью артиста-карлика Федорова
Дмитрий Потапенко // стоп-кадр: YouTube
Потапенко:
Такого роста цен, как в России, нет нигде в мире!
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Global Look Press
Ксения Собчак разнесла Дану Борисову за странное отношение к проблемам дочери
Global Look Press
"Поняли, что сами не справимся!" Дочка Даны Борисовой попала в больницу
Фото: скриншот с видеоплатформы Premier; в статье: Instagram
Принц сдулся: Волочкова рассталась с новым возлюбленным
Фото: Global Look Press; в статье: Instagram
"Я беременная? Или анорексичка?" Собчак прокомментировала последние новости о себе
Фото: Instagram
Суд выписал детей и бывшую жену продюсера Иосифа Пригожина из квартиры
Фото: соцсети
Тувинцы опьянели без вина: жители Кызыла обошли сухой закон на майские
Бенито Муссолини // фото: Global Look Press
100 лет в обед: Муссолини выигрывает выборы, а в СССР расцветают нэпманы
Леонид Казинец // Фото: Global Look Press
"Баркли" попал под суд
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
^