Команда Навального обещает Ликсутову место в санкционных списках за увольнения

Увольнения сотрудников структур департамента транспорта Москвы за политическую позицию могут обеспечить его главе Максиму Ликсутову членство в международных санкционных списках, по крайней мере, этого пообещал добиться экономист Владимир Милов, который в команде Алексея Навального отвечает за международные связи.

«Ликсутов непременно попадет в санкционные списки», — напрямую заверяет оппозиционный политик, добавляя, что жертвы «незаконных» увольнений за политические взгляды могут обращаться за помощью на электронную почту pravo@navalny.com.

Претензии к Ликсутову возникли после публикации «Дождя», который рассказал о ряде случаев, когда уволенные сотрудники открыто заявляли о том, что при увольнении из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному» их руководство ссылалось на прямые указания от министра Ликсутова. Хотя собеседники издания в мэрии и говорят, что приказ шел из Кремля — Дептранс Москвы стал единственным бюджетным учреждением, решившим увольнять оппозиционеров.

Максим Ликсутов является один из самых богатых чиновников московской мэрии. По данным проекта «Деклоратор» антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл — Россия» (объявлена российскими властями НКО-«иностранным агентом»), в 2020 году он заработал 216 миллионов рублей, годом ранее почти 40 миллионов, а в 2018 году — 19 миллионов. Всплески доходов чиновника пришлись на 2017 год (219 миллионов) и 2012 год (272 миллиона рублей). В 2015 году его доходы резко возросли на 50 миллионов, что «КоммерсантЪ» связывал с возможной продажей недвижимости в Италии. Как писал Sobesednik.ru, Ликсутов ранее развелся со своей супругой (фиктивно или нет — неизвестно), предварительно переписав на неё заграничные активы — в таком случае их нет необходимости указывать в официальной декларации.

Никаких официальных комментариев относительно скандала с сомнительными увольнениями со стороны московских властей уже вторую неделю нет, несмотря на запросы СМИ и депутатские запросы Михаила Тимонова из Мосгордумы.