«Это незаконно!» В Мосгордуме прокомментировали массовые увольнения в метро

Московский метрополитен начал массовое увольнение сотрудников, которые регистрировались на сайте «Свободу Навальному». Сотрудникам предлагают два варианта: либо уходить по соглашению сторон, либо, в случае отказа, их увольняют за прогулы. Как написал в своем телеграм-канале депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, после того, как руководство Мосметрополитена обращалось в 2019 в суд с исками к оппозиции, «от них можно, конечно, ждать любой подлости, но чтоб до такого…»

– Михаил, представитель профсоюза метрополитена сообщил о 40 известных ему случаях таких увольнений. Каков на ваш взгляд истинный масштаб бедствия?

– Сейчас я общаюсь с несколькими десятками уволенных сотрудников метрополитена и подозреваю, что это далеко не все.

Говорят, что в планах на увольнение - не менее сотни человек.

Надеюсь, нам удастся поднять такой шум и настолько привлечь внимание к этой возмутительной ситуации, что ее удастся откатить назад и все эти люди вернутся на работу.

– Как вы считаете, откуда у руководство метрополитена взяло базу данных о регистрации на сайте Навального. Ну, не говоря уже о том, что она была украдена и использовать ее как бы то ни было незаконно.

– Очень многие вещи бывают незаконными. Вспомним Уотергейтское дело в США. Президент Никсон использовал спецслужбы для слежки за оппозиционерами и оплачивал их услуги деньгами налогоплательщиков. Когда все это вскрылось, он очень быстро перестал быть президентом по импичменту. Потому что когда спецслужбы используются для борьбы с оппозицией, это всегда незаконно.

Я уже слышал высказывание, что метрополитен – стратегическое государственное предприятие. Простите, от того, что оно государственное, там не имеет права работать человек оппозиционных взглядов?

– Это правда, что увольняют не только тех людей, чьи данные содержатся в ворованной базе, но и тех, у кого там нашлись родственники.

– Первый мой контакт был как раз с членом семьи уволенного. Он – довольно активный оппозиционер, а пострадал его родственник. Все это абсолютно возмутительно и абсолютно антиконституционно. Если подтвердится факт увольнений с угрозами, это уже уголовное преступление. Это дискриминация по политическим мотивам.

– Как вы намерены действовать?

– Я настроен прежде всего не навредить, поэтому никто из этих людей не будет засвечен. Но этим людям необходимо объединиться. Потому что за фиктивный прогул можно уволить одного-двух человек. Но когда выяснится, что их десятки, это будет уже трудно объяснить обществу. Надеюсь, что суд встанет на их сторону. А потом будут уже уголовные иски против всех тех, кто в этом участвовал. Чтобы они не прятались за словами: «Я выполнял приказ». Подобные приказы не подлежат исполнению.