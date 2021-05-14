Московское метро потратит 95 миллионов за 485 дней благоухания в 1944 вагонах

На портале госзакупок появился тендер на сумму 95 120 036 рублей для оказания услуг по ароматизации в сквозных вагонах подвижных составов метрополитена Москвы. На документ обратила внимание Readovka.

Согласно контракту, подрядчик должен обеспечить равномерное распределение ароматизатора воздуха по 1944 вагонам из числа поездов со сквозными составами. Распыление должно производится каждые 9 минут на протяжении 485 дней.

Какой аромат должен быть у дезодорирующего раствора не уточняется. Есть лишь требование к тому, чтобы состав спрея был безопасным для кожи и глаз.

Подать заявки на участие в торгах можно до 7 июня. Аукцион состоится 15 июня.