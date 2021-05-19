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Разоблачение Ликсутова, разгон TUT.BY, "Северный поток-2". Главное к 19 мая

Политика
08:56, 19 мая 2021

Разоблачение Ликсутова, разгон TUT.BY, "Северный поток-2". Главное к 19 мая
Максим Ликсутов // Фото: Global Look Press
Максим Ликсутов // Фото: Global Look Press

Россия

«Дождь» узнал, что увольнения за регистрацию на сайте «Свободу Навальному» проходили не только в «Московском метрополитене» и «Мосгортрансе», но и в ряде структур Департамента транспорта Москвы, который возглавляет Максим Ликсутов. Некоторые опрошенные жертвы увольнений сказали, что объясняя причины разгона начальство ссылалось на самого Ликсутова. Экс-чиновник, знакомый с системой управления Дептрансом, подтвердил, что такие сигналы должны идти лично от главы ведомства. Источники в мэрии Москвы при этом уверяют, что приказ пришел из Кремля, но в любом случае кроме Дептранса ему никто больше не внял: сотрудников других организаций за оппозиционные взгляды не увольняли.

Среди структур, увольнявших сотрудников, перечислены ГБУ «МосТрансПроект», ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», ГКУ «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы», ГКУ «Организатор перевозок», ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен». В двух последних сокращения самые крупные.

Адвокат Сергея Фургала сообщил, что его подзащитному нужна срочная госпитализация после перенесенного коронавируса на фоне диагностированного заболевания легких. По словам защитника Алексея Смирнова, у экс-губернатора Хабаровского края резко ухудшилось здоровье. Он уже обратился к главе СИЗО «Лефортово», передает «Сибирь.Реалии» (издание признано российскими властями «иностранным агентом»).

Против законопроекта, направленного на лишение пассивного избирательного права сторонников оппозиционера Алексея Навального проголосовал один депутат «Единой России» Николай Гончар. Всего против предложения выступили 45 человек: КПРФ и «Справедливая Россия» раскритиковали предложения, но не консолидировано. Гончар также единственный из своей фракции выступил против ужесточения законодательства в отношении нежелательных организаций.

Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков нашел пропаганду гомосексуализма в футбольном матче. Как он сообщает в своем Telegram-канале, он написал жалобу на телеканал «Матч ТВ» на имя генпрокурора России Игоря Краснова. Единороссу не понравилось, что телеканал показал Чемпионат Франции по футболу, где игроки бегали с радужными номерами — в этом депутат распознал «рекламу символики ЛГБТ».

«Северный поток-2»

Тема российского газопровода «Северный поток-2» вновь ворвалась в международную повестку после публикации издания Axios, которое со ссылкой на два источника сообщило, что администрация Джо Байдена якобы не намерена вводить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиаса Варнига. Собеседники издания говорят, что Байден не хочет таким образом портить отношения с Германией.

На фоне этой новости акции «Газпрома» подорожали к вечеру 18 мая на 5,35%, отмечал РБК.

На Байдена сразу же накинулись с критикой представители Республиканской партии США, обращает внимание Deutsche Welle. Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл МакКол заверил, что газопровод является воплощением «зловредного влияния России», целю которого является усиление европейской зависимости от российского газа и ослабление позиций Украины. Кроме того, он уверен, что этот проект «наполнит путинские чемоданы миллиардами долларов».  Сенатор Бенджамин Сасс также считает, что дать достроить «Северный поток-2» было бы стратегической ошибкой Белого дома и дало бы Путину новые «рычаги влияния» на Европу.

На публикацию Axios поспешили отреагировать и в Белом доме: госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом в очередной раз заверил, что США намерены противодействовать строительству российского газопровода, который нужен Кремлю, чтобы «подорвать коллективную безопасность [западных стран]».

Впрочем, издание Politico подтверждает намерения администрации Байдена, изложенные Axios, добавляя, что санкции будет предложено ввести лишь против отдельных судов. Источники журналистов отмечают, что противники российского проекта в США надеются на победу на выборах в Германии партии «Зеленых», которая сейчас набирает очки и выступает против «Северного потока-2».

Репрессии против журналистов в Беларуси

В мировом сообществе начали выступать с осуждением силовых действий властей Беларуси по отношению к независимым СМИ. Речь в частности идет о вчерашнем разгоне редакции одного из самых популярных белорусских интернет-изданий TUT.BY: напомним, что сперва накануне к журналистам и в редакции портала пришли с обысками по делу о неуплате налогов, затем в течение часа другой ведомство якобы по независящим от обысков обстоятельствам заблокировало сайт издания и его домен, а к концу дня стало известно о задержании 13 сотрудников издания.

«Совет Европы призывает власти Белоруссии воздержаться от оказания давления на СМИ. Недавние действия, предпринятые в отношении Tut.by и журналистов — тревожны и противоречат фундаментальным правам на свободу самовыражения», — пишет в своем Twitter представитель Совета Европы Даниэль Хольтген.

«Соединенные Штаты осуждают неослабевающее преследование режимом Лукашенко независимого портала Tut.by, его журналистов и сотрудников», — сказано в заявлении посольства США в Беларуси. Там отмечают, что все обвинения против издания не имеют никакого отношения к реальности, а являются ни чем иным как «попыткой искоренить независимое мышление — в духе худших событий прошлого века».

«Мы с болью смотрим на продолжающиеся нападки на свободу прессы и преследование журналистов в Беларуси», — пояснил в разговоре с Deutsche Welle замглавы пресс-службы Союза журналистов Германии Пауль Эшенхаген, разделяющий позицию, что репрессии инициированы руководством Беларуси. Глава отделения «Репортеров без границ» в ФРГ Кристиан Мир уверен, что дело против TUT.BY «шито белыми нитками» режимом диктатора Александра Лукашенко.

Теги: #Газ #"Единая Россия" #Белоруссия #Москва #Фургал #протесты в Белоруссии #США #Митинги в поддержку Навального #Ликсутов

Рубрика: Политика

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