В офисах TUT.BY и у редакторов проходят обыски. Им вменяют неуплату налогов

Белорусское независимое издание TUT.BY сообщило, что в их головной офис с обыском явились представители Департамента финансовых расследований. Также обыски проходят в региональных редакциях и дома сразу у нескольких редакторов, включая главного редактора Марину Золотову — дверь на её этаже выломана.

Журналисты, находившиеся в головном офисе, не выходят на связь, попасть туда не представляется возможным, так как силовики «заклеили [двери редакции] полиэтиленом или закрасили» их.

Обыски проходят и в офисе связанных с изданием проектов hoster.by и av.by.

Издание Onliner пишет, что в Комитете госконтроля комментировать происходящее на данный момент отказываются, обещая сделать это позднее: «Пока по этой ситуации без комментариев», — говорят там.

Государственное издание БелТА сообщает, что Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере должностными лицами компании «ТУТ БАЙ МЕДИА». Утверждается, что издание якобы необоснованно пользовалось государственной поддержкой как резидент Парка высоких технологий.

TUT.BY — один из самых популярных в стране новостных сайтов. Издание активно освещало протесты летом 2020 года, его журналисты наряду со многими другими были подвержены административному и даже уголовному преследованию за выполнение своих профессиональных обязанностей. В декабре прошлого года власти Беларуси лишили издание статуса СМИ.

Действиям диктаторского режима Александра Лукашенко, в частности по отношению к представителям журналистского сообщества, уже неоднократно возмущались в ряде международных сообществ и профессиональных организаций. Только сегодня Sobesednik.ru сообщал, что ОБСЕ выступила с осуждением преследования журналистов в Беларуси, обозначив это как серьезное нарушение прав на выражение мнений.