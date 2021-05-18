К концу дня силовики Беларуси задержали 13 сотрудников TUT.by

Редакция оппозиционного ресурса TUT.by весь день подвергается прессингу со сторону государственных силовиков. Так, по итогам 18 мая в Беларуси, задержаны 13 сотрудников СМИ.

Департамент финансовых расследований обвинил редакцию в якобы нарушении закона о СМИ, а министерство информации заблокировало сайт по требованию генпрокуратуры республики за публикацию «запрещенной информации из незарегистрированных источников».

Тихановская потребовала от ЕС реакции на «убийство» издания TUT.BY

Сотрудники департамента финрасследований с утра проводят обыски в разных офисах TUT.by. В центральном офисе компании по сей час продолжаются обыски.

В декабре 2020 года издание было лишено статуса СМИ.