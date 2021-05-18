TUT.BY заблокировали. С обысками это не связано. Сайт доступен через "зеркало"

Сайт белорусского независимого издания TUT.BY был заблокирован официальными органами Республики. Также был заблокирован домен издания, так что сайт не открывается не только с территории Беларуси, но и из России даже с использованием VPN-сервисов, убедился Sobesednik.ru. Тем не менее журналисты уже восстановили доступ через «зеркало».

Соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин подтверждает блокировку домена, пишет издание в своем Twitter-аккаунте.

Согласно заявлению Министерства информации Беларуси, блокировка никак не связана с обысками, учиненными Департаментом финансовых расследований и возбужденным уголовным делом о неуплате налогов. Сайт блокируют из-за «многочисленных фактов нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by». Речь идет о публикациях от имени незарегистрированного оппозиционного фонда BYSOL.

Напомним, что ранее сегодня стало известно о многочисленных обысках в главной редакции TUT.BY, в региональных офисах и дома у ряда редакторов, включая главного редактора портала. Их обвиняют в неуплате налогов.