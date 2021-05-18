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18 мая, вторник

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[14:03]Госдума в первом чтении приняла закон об ограничении избирательных прав граждан
[13:13]TUT.BY заблокировали. С обысками это не связано. Сайт доступен через "зеркало"
[12:30]Илья Яшин пойдет на довыборы в Мосгордуму по 37-му округу
[11:49]В офисах TUT.BY и у редакторов проходят обыски. Им вменяют неуплату налогов
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[11:04]ЕСПЧ удовлетворил жалобу Шестуна на российский суд и назначил компенсацию
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[09:49]"Трио" Украина, Грузия и Молдова официально договорились дружить на пути в ЕС
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[08:24]Три дня на закон, желтые звезды в Беларуси, декларация Байдена. Главное к 18 мая

17 мая, понедельник

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[19:30]Суд выписал детей и бывшую жену продюсера Иосифа Пригожина из квартиры
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[15:56]Власти Москвы не согласовали выставку к столетию академика Сахарова на Чистых прудах
[15:47]NYT рассказал о преследовании Биллом Гейтсом своих подчиненных за спиной у жены
[15:08]Минсельхоз предупредил о возможном подорожании сахара из-за опоздания посева свеклы
[14:15]Итоги РФПЛ: "Спартак" обошел "Локомотив" и попал в Лигу чемпионов
[13:30]СМИ сообщили о резком ухудшении эпидемиологической обстановки в Петербурге
[12:21]Вирусолог сообщил о предпосылках к третьей волне коронавируса
[11:38]В Екатеринбурге мужчина зарезал троих знакомых, его самого ранили при задержании
[10:43]"Мисс Вселенной"-2021 стала мексиканка Андреа Меса
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[09:55]В Москве Роспотребнадзор проверит ЦДМ после встречи с актерами "Майора Грома"
[09:11]В открытии "Евровидения" не смогли участвовать Польша, Исландия, Румыния, Мальта
[08:23]В Оренбуржье до 37, на Урале теплее нормы на 10 градусов: "супержара" в регионах

16 мая, воскресенье

[18:06]Ученые рассказали, как рекордный зной отразится на заболеваемости ковидом
[17:23]Беларусь останется без Кубка мира по биатлону из-за политического кризиса
[16:47]Перед МГУ задержали 20 человек, критиковавших госконтроль над просветительством
[15:58]Синоптики обещают 30°C: "На Москву надвигается зной, которого не было 124 года!"
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15 мая, суббота

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[16:07]В ночь на 16 мая в Москве и по всей России пройдет ежегодная акция "Ночь музеев"

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TUT.BY заблокировали. С обысками это не связано. Сайт доступен через "зеркало"

Политика
13:13, 18 мая 2021

TUT.BY заблокировали. С обысками это не связано. Сайт доступен через "зеркало"
Фото: автор
Фото: автор

Сайт белорусского независимого издания TUT.BY был заблокирован официальными органами Республики. Также был заблокирован домен издания, так что сайт не открывается не только с территории Беларуси, но и из России даже с использованием VPN-сервисов, убедился Sobesednik.ru. Тем не менее журналисты уже восстановили доступ через «зеркало».

Соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин подтверждает блокировку домена, пишет издание в своем Twitter-аккаунте.

Согласно заявлению Министерства информации Беларуси, блокировка никак не связана с обысками, учиненными Департаментом финансовых расследований и возбужденным уголовным делом о неуплате налогов. Сайт блокируют из-за «многочисленных фактов нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by». Речь идет о публикациях от имени незарегистрированного оппозиционного фонда BYSOL.

Напомним, что ранее сегодня стало известно о многочисленных обысках в главной редакции TUT.BY, в региональных офисах и дома у ряда редакторов, включая главного редактора портала. Их обвиняют в неуплате налогов.

 

Теги: #Белоруссия #протесты в Белоруссии

Рубрика: Политика

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