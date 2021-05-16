Беларусь останется без Кубка мира по биатлону из-за политического кризиса

Репрессии Александра Лукашенко и подавленные протестные настроения в Белоруси лишили страну уже второго крупного спортивного мероприятия: вслед за Чемпионатом мира по хоккею Республика останется и без Кубка мира по биатлону. Об этом объявили в Исполнительном комитете Международного союза биатлонистов, обходительно назвав причиной отказа «ситуацию в Беларуси».

«Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Белоруссии и для обеспечения уверенности в планировании для организационных комитетов, национальных федераций и их команд», — передает «Интерфакс» заявление пресс-службы спортивной организации.

Соревнования в Беларуси должны были проходить с 3 по 6 марта 2022 года. Вместо неё этот этап примет город Контиолахти в Финляндии.

Напомним, что ранее под давлением рекламодателей, обеспокоенных репрессиями и регулярными нарушениями прав человека в Беларуси, Лукашенко лишили возможности принимать в Минске Чемпионат мира по хоккею. Диктатор ответил на это запретом на ввоз продукции компаний, настоявших на этом решении.