Строительство "Северного потока-2" приостановлено из-за судебного иска

В Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии объяснили, что в данный момент и как минимум до конца мая разрешение на строительство «Северного потока-2» остановлено. Это связано с иском экоактивистов, которые решили через суд добиться запрета на проведение российского газопровода.

Как ранее писал Sobesednik.ru, Союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) обратился в суд после того как немецкий регулятор отказал им в остановке строительства. Экологи добивались этого с 2018 года. Они уверены, что реализация «Северного потока-2» «напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей» и наносит урон территориям в 10 раз большим.

«Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы», — пояснили «Интерфаксу» в немецком регуляторе.

Кроме экологических доводов в пользу заморозки проекта существуют ещё и политические: США продолжают настаивать на санкциях против строительства газопровода, отмечая, что реализация проекта даст Кремлю дополнительные рычаги влияния на Европу и поставит в невыгодное положение Украину, которая традиционно зарабатывает на транзите российского газа. С этой позицией согласны и многие европейские чиновники и политики. Российская же сторона считает, что санкции — элемент недобросовестной конкуренции Соединенных Штатов, которые, как утверждают в Москве, хотят увеличить поставки в ЕС сжиженного газа. Уже более года строительство газопровода крайне затруднено и ведется очень медленно.