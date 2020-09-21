США создают "коалицию" против строительства "Северного потока-2" – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании «коалиции», целью которой будет убедиться в том, что России не удастся достроить «Северный поток-2». Опасения Соединенных Штатов связаны с тем, что газопровод будет использоваться как механизм внешней политики РФ, усилив зависимость европейских стран от российского газа, а также поставит в невыгодные условия Украину.

«Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток — 2" создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, я знаю, глубоко волнует многих немцев, — говорит он немецкому изданию Bild. — Мы надеемся, что строительство газопровода "Северный поток — 2" не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому же мнению, из-за того, что произошло с [Алексеем] Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, в связи с зависимостью от российского газа».

Напомним, что США ввели санкции против проекта «Газпрома» в 2019 году. После этого его завершение оказалось под вопросом, однако тогда против таких действий союзников активно выступала Германия, в частности канцлер Ангела Меркель. При этом после отравления Навального «Новичком» глава государства подставила под сомнение судьбу проекта.

Высказанные Помпео опасения разделяют и многие немецкие политики, в том числе коллеги по партии. Однако у «Северного потока-2» в Европе есть и ряд сторонников, которые настаивают, что это выгодный для ЕС коммерческий проект, и исключают его политические мотивы.