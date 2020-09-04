Политические следы "Новичка", Лукашенко и отель Мантуровых. Главное к 4 сентября

Отравление Навального

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что слова Лукашенко о перехваченном разговоре и фальсификации отравления Навального не отражают реальности: «Разумеется, утверждение Александра Лукашенко не соответствует действительности», — пояснил он РБК, уточнив, что Ангела, а также другие представители немецкого истеблишмента уже высказались по поводу Навального и пока им добавить нечего.

При этом The New Yourk Times сообщает, что Меркель стало ещё сложнее отстаивать позицию по завершению строительства «Северного потока-2» из-за усилившегося давления после обнаружения следов «Новичка» в организме Навального. Жестко отреагировать на отравление её призвал глава комитета по иностранным делам Норберт Рёттген из её же партии ХДС: «Мы должны отвечать на единственном языке, который он понимает — на языке природного газа и продажи природного газа», — пояснил он. За остановку российского проекта также высказались в партии «Зеленые».

Как следует из заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в связи с отравлением Навального против России могут быть введены новые санкции: он призвал к совместной международной реакции на это.

Беларусь

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор считает, что главная задача сейчас — убедить Лукашенко, что он не может возглавляться Беларусь: «Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в этих обстоятельствах. Он считает достаточно приемлемым сфальсифицированные выборы, за которыми последовало жестокое подавление граждан», — заявил он журналу Foreign Policy.

Тем временем самого Лукашенко, как и его министра МВД Юрия Караева, белорусская полиция объявила в розыск — говорится на взломанном сайте МВД Республики. Хакеры выдвинули им обвинения в «военных преступлениях против белорусского народа», а Лукашенко ещё и в «узурпации власти». В пресс-службе МВД заявили, что «разбираются» со взломом.

Россия

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на IT-компанию «Платформа ОФД» (обрабатывает кассовые чеки), в этом году стоимость школьной формы выросла почти на четверть (на 22%) по сравнению с прошлым годом.

«Ведомости» нашли в собственности у родителей министра промышленности и торговли Дениса Мантурова люксовый отель в центре Москвы. Ранее он назывался Golden Apple, но после название изменилось на Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton. Он был передан под управление международному гостиничному оператору Hilton Worldwide. В Минпромторге не считают, что это относится к деятельности министра.