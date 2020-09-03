Лукашенко о перехваченной записи*: Меркель придумала отравление Навального

Формальный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что готов предоставить российскому руководству аудиозаписи переговоров между властями Польши и Германии, из которых следует, что ФРГ якобы «сфальсифицировала» отравление Алексея Навального.

По словам Лукашенко, канцлер Германии Ангела Меркель намеренно распространяет дезинформацию об отравлении российского политика*. Об этом сообщают РИА Новости.

Он также заявил, что это связано с выборами в России*: «Еще одна цитата [из разговора между Берлином и Варшавой, о перехвате которого ранее сообщил Лукашенко]: "Тем более в ближайшее время у них выборы, голосование в регионах России". То есть они знают, что в России выборы, и надо перед ними какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль, их лицо», — передает его слова ТАСС.

Эту идею уже подхватили и в Госдуме РФ: депутат Руслан Бальбек заявил, что скандалом вокруг отравления Навального власти ФРГ пытаются усилить протесты в Беларуси*: «Искусственный скандал с Навальным — это попытка дать второе дыхание незаконным акциям протеста в Белоруссии. Учитывая, что оппозиция в Минске не смогла собрать под свои замена большинство граждан страны, сейчас население Белоруссии начнут пугать Россией, которая якобы безжалостно травит своих оппозиционеров», — заявил он.

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