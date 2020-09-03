Лукашенко снова поменял список стран, которые "управляют" протестами в Беларуси

Формальный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протесты в Беларуси в первую очередь связаны с внешними воздействиями, а не с внутренними проблемами. По его словам, организацией массовых акций руководят Польша, Чехия, Литва и Украина. Ранее он обвинял в этом США, а до этого Голландию, Алексея Навального, Кремль и структуры Михаила Ходорковского.

«На обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа. Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает», — приводит его слова ТАСС.

Лукашенко также сослался на вчерашнее выступление главы российского МИД Сергея Лаврова, таким образом дав понять, что Москва также разделяет его страхи: «Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую, а он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный, заявил, что происходит на границе».

Отметим, что Лавров действительно осудил действия европейских стран из-за того, что они поддерживают белорусскую оппозицию, а также заявил, будто в Беларуси работают «около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории». Однако ни о каком возможном военном вмешательстве с их стороны он не говорил.

Белорусский лидер посоветовал странам ЕС решать проблемы в своих странах, указав на то, что уровень жизни в Литве не так высок: «Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей?» — и заявил, что Беларусь их «кормит».

Он подчеркнул, что не допустит «пожара» в Минске и призвал чиновников не обращать внимания на протесты, потому что «пена уйдет».