Лукашенко обвинил во всем США и заявил, что на днях "решит проблему"

Формальный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протесты по всей стране организовали американцы, чтобы ослабить Россию, а Европа «подыгрывает». Две недели назад он утверждал, что протесты намерена организовать Москва и даже задержал 33 граждан РФ, назвав их боевиками ЧВК «Вагнер» и лично заявив, что они сами рассказали о своих планах.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — приводит слова Лукашенко «БелТА».

Он заявил, что Запад таким образом пытается настроить Беларусь против России, чтобы «установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина».

Также он заверил, что в ближайшие несколько дней намерен решить все текущие проблемы. Вероятно, речь шла о массовых забастовках по всей стране, многотысячных мирных акциях протестов, участники которых требуют его отставки и освобождения политических заключенных. Он говорит, что народной поддержкой протесты не пользуются, никакой «катастрофы» нет и «выстаивать» ему не нужно:

«В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим».

Напомним, все страны ЕС, США, Великобритания, Канада и Ирландия не признали прошедшие президентские выборы в Беларуси. После окончания предыдущего текущего срока Лукашенко 5 ноября этого года они не будут считать Лукашенко законным главой государства. Кроме того, против многих виновных в фальсификации выборов и насилии над мирными гражданами будут введены персональные санкции. Не исключается, что под них попадет и сам Лукашенко. Страны Запада и белорусская оппозиция призывают к диалогу, однако Лукашенко выступает против этого. Россия воздерживается от комментариев, называя это вмешательством во внутренние дела Республики.