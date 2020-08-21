Валерий Цепкало об "украинском сценарии", отношениях с РФ и будущем Беларуси

Один из лидеров белорусской оппозиции Валерий Цепкало заявил, что не хочет повторения в стране «украинского сценария», считает важным сохранять «прекрасные» отношения с Россией, а также пояснил, что добиться признания Светланы Тихановской президентом Республики в итоге не удалось.

В ходе своей пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube, он сказал, что Беларусь, по его мнению, не должна стремиться вступить в ЕС, однако отношения с ним, как и с Россией, должны быть хорошими: «С Россией у нас, безусловно, должны быть прекрасные отношения. У нас нет другого пути, Россия наш самый главный партнер и в области политики, и в области экономики, и в области социальных отношений (...) Но все-таки надо понимать, что Запад, страны Евросоюза являются источником инвестиций, новых знаний, и нам необходимо развивать с ними отношения, не вступая в Европейский союз», — уверен политик.

Он не считает непризнание западными странами Тихановской поражением и обращает внимание, что, действительно, у оппозиции не все получилось. Отметим, что основной причиной непризнания является отсутствие у стран ЕС данных честных выборов, так как прошедшие, по их мнению, были сфальсифицированы.

Тем не менее Цепкало не намерен прекращать борьбу с Лукашенко: «Ничего уже не осталось от того режима, который был три месяца назад. Остался только жалкий, трусливый человек, цепляющийся за власть, который не вызывает никакого уважения ни у кого из белорусов». Он уверен, что до конца осени Лукашенко уйдет и это лишь вопрос времени, а пока оппозиция не должна разделяться: «Сейчас нам не до того, чтобы делить власть, нет пока никакой власти, нечего делить. Потом разберемся».

Он также от своего лица выступил против «украинского сценария» с кровопролитием и предположил, что возможен «венесуэльский сценарий», когда в стране появится два одновременно действующих правительства, хотя, как он отмечает, Тихановская на это пока не решается: «Это сделать в принципе возможно».

При этом его супруга Вероника Цепкало, соратница Тихановской призвала белорусов «на местах» оказывать посильный вклад в общее дело борьбы с режимом. Она пояснила, что пока не возвращается с семьей в Беларусь, несмотря на такое желание, потому что за границей от них с мужем больше пользы. Напомним, в Республике на него возбуждено уголовное дело.