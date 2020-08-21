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"Забастовки зажали диктатуру в угол": Тихановская призвала продолжать бастовать

Политика
08:47, 21 августа 2020

"Забастовки зажали диктатуру в угол": Тихановская призвала продолжать бастовать
Светлана Тихановская // Скриншот из Youtube
Светлана Тихановская // Скриншот из Youtube

Светлана Тихановская, которую оппозиция Беларуси считает избранным президентом, записала новое видеообращение. В нем она призвала рабочих заводов продолжать забастовки, несмотря на запугивание, которое она считает результатом страха действующей власти:

«Вы запугали диктатуру, она дрожит от страха перед вами, вашей силой и мужеством», — заверила Тихановская.

Она также обратила внимание на законность забастовок: «Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают. И поэтому вас запугивают».

«Будущее Белоруссии, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас — продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла», — призвала политик, напомним, что нуждающихся в финансовой помощи оппозиция намерена поддержать из специальных фондов, которые построены на краудфандинге.

Среди обозначенных требований общенациональной забастовки Тихановская указала проведение новых выборов, освобождение политзаключенных, а также прекращение в стране насилия.

Напомним, что забастовки сейчас проходят на многих заводах, однако их стадия и число участников не ясны: руководство предприятий всё отрицает, а самим сотрудникам угрожают увольнениями, невыплатами премий и даже уголовным преследованием. Как ранее писал Sobesednik.ru, указания по тому, как именно влиять на рабочих, поступали от вице-премьеров правительства Беларуси. 

Теги: #Белоруссия #забастовки в Беларуси

Рубрика: Политика

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