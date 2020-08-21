Колесникова призвала белорусов участвовать в "марафоне" по свержению Лукашенко

Соратница Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова записала новое видеообращение, в котором признала, что быстрого результата по изменению власти в стране не будет, так как граждане выбрали форму ненасильственного протеста.

«Друзья, мы понимаем, кто-то из вас устает, а кто-то отчаивается, но мы, белорусы, выбрали путь мирного, законного и ненасильственного протеста. А этот путь требует времени. То, что насаждалось 26 лет, не может исчезнуть в один момент», — рассказала она, отмечая, что «это марафон и с длительным сопротивлением режим справиться не способен».

По её словам, протестующим уже удалось сделать очень многое, в том числе добиться демонстрации на государственном ТВ сюжетов, которых там обычно не показывают:

«За неделю мы сделали то, на что у многих ушло бы столетие (...) Ещё несколько дней назад сложно было представить, что государственное телевидение покажет правду, а не картошку».

Колесникова призвала сторонников не отчаиваться в моменты спада протестного настроения и продолжать убеждать чиновников и других представителей власти, что они занимают неверную позицию. Она подчеркнула, что на стороне протестующих поддержка Европы и мировой прессы.

Отметим, что сегодня на своей странице в Facebook глава Федерации легкой атлетики Беларуси, призер Олимпийских игр и бывший чемпион мира по метанию молота Вадим Девятовский написал: «Лукашенко не мой Президент!!!!!» Позднее он дал изданию Tribuna более развернутый комментарий: