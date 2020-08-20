Оппозиция Беларуси готова дать Лукашенко пойти на новые выборы и говорить с РФ

Член Координационный совет Беларуси, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что Александр Лукашенко может принять участие в новых выборах президента Беларуси.

«Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет», — приводит её слова «Интерфакс».

Также она отметила, что формально полномочия Лукашенко заканчиваются 5 ноября и после этого оппозиция намерена провести новые выборы, предварительно сменив состав ЦИК, включая главу ведомства Лидию Ермошину. Она также указала, что новые выборы должны проходить по мировым стандартам.

При этом другой член КС, экс-министр культуры Павел Латушко заявил РИА Новости, что совет готов контактировать с российской стороной: «Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме [видение ситуации]», — заверил он.

Ранее Sobesednik.ru писал, что один из лидеров оппозиции Валерий Цепкало, который сейчас находится в Польше, также заявлял, что они не намерены прекращать торговые или дружеские отношения с РФ.