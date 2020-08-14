"Не высовывайтесь на улицы!": Лукашенко заявил, что протесты организованы заграницей

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко созвал совещание с Советом безопасности, на котором обсудил протесты, вновь заявив, что все они организованы Алексеем Навальным, «Открытой Россией», Польшей, Голландией и Украиной.

«Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», — приводит его слова государственное ИА «БелТА».

Он заявил, что протестующие «подло», «не по-мужски» со спины нападают на силовиков, разгоняющих протестующих, ломают им позвоночники, конечности и бьют заточками: «Почти около сотни человек пострадали!» — переживает Лукашенко за сотрудников силовых ведомств.

«Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает. (...) Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны»,

— рассказывает Лукашенко.

Он заявил, что в этом необходимо «навести порядок», в частности «разобраться с теми, кто приехал сюда», пока они не «перевернули» Минск.

В это время большое количество мирных демонстрантов продолжают находиться возле Дома правительства. После того как девушки бросились обнимать и целовать военных, опустивших щиты, протестанты сели на площадь, чтобы продемонстрировать свои мирные начинания и показать, что не намерены уходить.