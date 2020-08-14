У Дома правительства девушки обнимают и целуют опустивших щиты военных

Большое число протестующих собралось на площади Независимости в Минске возле здания правительства. Как пишут Telegram-каналы, туда пришли и бастующие работники Минского тракторного завода.

Между протестантами и Домом правительства выстроилась небольшая группа военных. После того как они опустили щиты, девушки с цветами из толпы митингующих бросились к ним и начали обнимать и целовать их, несмотря на амуницию и черные маски. Граждане кричат «Молодцы!», «Уезжай!», «Разговор!», «Власть к ответу!», «Трибунал», «Забастовка каждый день», пишет Nexta.

Одна из девушек фотографируется рядом с военным, держа плакат «Нас нужно защищать, а не бить».

Сообщается, что в сторону площади едет военная техника, также говорится, что мобильный интернет у Дома правительства начинает глушиться. По данным «Медиазоны», на площадь Независимости прибыли автозаки и водомет.