100 лауреатов стипендии президента Беларуси потребовали отставки Лукашенко

Сто стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов Специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся заявили, что им стыдно носить эти звания и отказались от них и от всех привилегий.

«Мы заявляем: нам стыдно нести это звание. Так случилось, что белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране. Мы не можем спокойно находиться на улице, мы не можем высказывать свое мнение, в стране царит атмосфера негодования и страха»,

— публикует их совместное заявление TUT.BY.

Они уверены, что проведенные президентские выборы были сфальсифицированы, избирательный процесс сопровождался «вопиющими» нарушениями, на избиркомы оказывалось давление, а люди проголосовали против действующего президента.

«То, что происходит последние дни, не соответствует принципам свободного демократического общества и не отвечает уставу Конституции, — продолжают подписанты. — Мы видели, с какой жестокостью задерживают мирных протестантов и прохожих, мы знаем, как дальше работает судебная система, мы слышали про нечеловеческие условия содержания политзаключенных в тюрьмах». Молодые люди настаивают, что протестующие граждане представляют собой «народ», а не «проплаченных из-за границы "отмороженных"».

«Тирания не способствует развитию. Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное», — уверены они.

Они также выдвигают свои требования, среди которых отставка Александра Лукашенко, освобождение всех задержанных и политзаключенных, прекращение насилия, прекращение пропаганды в госСМИ и репрессий в отношении независимых журналистов, а также проведение новых прозрачных выборов.

Все полученные ими по стипендиям средства молодые люди обещают перевести в фонд помощи пострадавшим.