Тихановская формирует Координационный совет для проведения трансфера власти

Светлана Тихановская, считающая себя законным президентом Беларуси, заявила, что готова к диалогу с действующим руководством страны для осуществления ненасильственной передачи власти.

«Я заявляю, что мы готовы к диалогу с властями, — говорится в Telegram-канале её штаба. — С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти».

Как поясняется, в организацию смогут войти представители общественности, деятели культуры и просто «известные белорусы». Его формированием займутся доверенное лицо Тихановской Ольга Ковальковая и адвокат Максим Знак. Также в заявлении претендент на президентский пост призвала вступать в совет своих сторонников, которые «заинтересованы в диалоге и мирной передаче власти»: «трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества»

Для содействия переговорам она также просит помощи у стран Евросоюза.

Для демонстрации готовности режима Александра Лукашенко к переговорам она потребовала отпустить всех задержанных, вывести из городов ОМОН и военных, а также начать уголовное преследование тех людей, которые «отдавали преступные приказы избивать и стрелять в людей».

Силовиков она призвала перестать выполнять преступные приказы и вспомнить о своей присяге народу.

«Я восхищаюсь белорусами. Спасибо, мои дорогие! Мы сделали невозможное. Мы показали, что нас большинство. И эта страна принадлежит нам, народу Беларуси, а не одному человеку. Я выражаю сочувствие каждому пострадавшему в эти дни, каждой семье. Мне было очень тяжело смотреть на то насилие, в которую власть погрузила наши города за последнюю неделю. Этого никогда не должно повториться», — говорится в сообщении.