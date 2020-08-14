Фото в статье: кадры из фильма "Рейв", YouTube

"Рейв": отчаянное взросление в британской глубинке под кислотные биты
Фото: скриншот с Youtube

Призыв Дудя остановить насилие в Беларуси поддержали единороссы, актеры и спортсмены
Спортивные чиновники России увлечены междоусобными войнами. На фото – Юрий Ганус // фото: Андрей Струнин

Допинг – преступление, антидопинг – смерть. Юрия Гануса выживают из спорта?
Фото: depositphotos

Куда выбрасывать медицинские маски, чтобы не загрязнять природу?
В центре внимания
Фото: скриншот с Youtube
Планы на выходные: зиплайн-трасса на Воробьевых горах и бесплатные кинопоказы
Эксперт назвал золотые правила подготовки организма к вакцинации от коронавируса
Гозман: Если Лукашенко грохнут его же генералы, Путин, думаю, будет только рад

Новости дня

14 августа, пятница

[16:04]Тихановская формирует Координационный совет для проведения трансфера власти
[15:44]Кандидат в вице-президенты Америки оказалась потомком рабовладельцев
[15:31]"Что там можно признавать?": Штаб Тихановской о "заевшей пластинке" ЦИКа
[14:47]ЦИК объявил окончательную победу Лукашенко. Штаб Бабарико требует новых выборов
[14:32]К юбилею Екатеринбурга предложили выпустить 300-рублевую банкноту
[14:15]Иван Ургант, Ангела Меркель и митрополит Павел осудили насилие в Беларуси
[14:09]Киргизское село закрыли на 10-дневный карантин из-за вспышки сибирской язвы
[13:42]В центре Твери появилась стена Виктора Цоя
[13:31]Президент Литвы заявил, что власть Лукашенко нелегитимна
[12:57]Тихановская призвала белорусских мэров организовать мирные массовые акции
[12:38]Менее четверти опрошенных врачей согласны сделать прививку от COVID-19
[11:58]В Москве 22 августа на год закроют станцию метро "Рижская"
[11:00]"Аэрофлот" будет производить рейсы в Швейцарию раз в неделю по субботам
[10:26]МВД пресекло деятельность группы, подозреваемой в выводе миллиардов рублей из РФ
[09:56]Эвакуируемых из-за рубежа россиян могут обязать платить компенсацию государству
[09:11]Минздрав заявил, что не направлял США предложений по вакцине от COVID-19
[08:29]В КНДР новый премьер, в Минске отпускают задержанных: главное к утру 14 августа
[07:48]Россияне начали активно покупать к Новому году поездки в Рим, Дубай и Бангкок

13 августа, четверг

[18:33]В Белоруссии пройдет встреча журналистов и МВД по вопросу насилия над СМИ
[18:16]13 сотрудников ставропольского филиала университета МВД задержаны из-за взяток
[17:25]Захарова: США создают напряженность у границ РФ в ущерб европейской безопасности
[16:53]Появилось видео с Ефремовым из больницы. Его везут в инвалидной коляске
[16:36]На Ставрополье подросток насмерть сбил девушку и скрылся с места происшествия
[16:15]"Лукашенко пошёл против своего народа": Борис Титов о ситуации в Беларуси
[16:09]И.о. главы города Щучье задержали в связи с выписанными ей премиями
[15:58]В Минске возобновилась работа сервисов "Яндекса" после визита людей в черном
[15:46]Уволился чиновник из администрации Лукашенко. Забастовки на МАЗ. Протесты в стране
[15:38]Россияне стали чаще страдать заболеваниями щитовидной железы, чем в 2019 году
[15:03]Участковый из Гомеля заявил, что Тихановская победила на выборах и покинул страну
[14:42]Маск предложил белорусам помощь. Глава Австрии требует расследовать смерти людей
[14:23]Условия пандемии сподвигли россиян искать любовь в брачных агентствах
[14:06]В Минске силовики пришли в офис "Яндекса", в Uber-е обыски. В Варшаве голодовка
[13:37]В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки
[13:16]ЦИК: В Минске за Лукашенко проголосовали только 64% избирателей
[11:59]В Беларуси задержан американский студент. Джаред Лето поддержал протестующих
[11:59]В Перми правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких объектов
[11:46]"Это похоже на наказание меча, а не руки": ЕП предлагает санкции против России
[11:07]Дегтярев назвал "вакханалией" солидарность протестующих в Хабаровске с Беларусью
[10:17]Как в ГУЛАГе: адвокат Шклярова рассказал о системных пытках в белорусском СИЗО
[09:26]Познер призвал Россию пересмотреть союз с режимом Лукашенко, забыв о геополитике

Фото: Depositphotos
Против взлома есть приемы: 4 способа защитить домашний роутер от хакеров
Фото в статье: depositphotos
Рецепт: киш лорен – заливной пирог с копченой курицей и сладким перцем
Фото: depositphotos
Рецепт дня: Икра заморская, баклажанная по-гречески
Фото: Global Look Press
Как выбрать ломбард, где вас не обманут: советы для тех, кто сдает вещи под залог
Фото: Global Look Press
Самые грибные места Москвы и Подмосковья в 2020 году назвал миколог
Фото: Global Look Press
Домашние салоны красоты в Перми и пожар во Владимире: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Форшмак, гратен и рулетики из лосося: ТОП-3 рыбных блюда от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
"Друзья на час" в Туле и "гламурный батюшка" в Твери: что обсуждали в Сети
На стыке технологий и креатива: видео-тренды Рунета
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта

Президент Литвы заявил, что власть Лукашенко нелегитимна

Политика
13:31, 14 августа 2020

Президент Литвы заявил, что власть Лукашенко нелегитимна
Перевод надписи на плакате: "Европа, твое молчание убивает" // Фото: Global Look Press
Перевод надписи на плакате: "Европа, твое молчание убивает" // Фото: Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что он не признает легитимность власти Александра Лукашенко, заявившего о своей победе на выборах президента Беларуси.

«Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии не было свободных демократических выборов, — заявил он Sky News. — Абсолютно необходимое условие для ведения нормальных отношений с Белоруссией — это свободные выборы и логичный итог таких выборов. Мир и международное сообщество должны подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта».

Если Европа не вмешается в ситуацию в Беларусь, с течением обстоятельств Республика может быть включена в состав России, считает Науседа.

Он также не исключил введения санкций против режима Лукашенко, однако отметив, что это может негативно сказаться на всем белорусском народе. 

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter заявил, что Евросоюз должен ввести санкции против людей, которые пренебрегают правами человека в Беларуси: «Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует твердую поддержку права народа Белоруссии на основные свободы и демократию», — заявила она.

Как ранее писал Sobesednik.ru, сегодня во второй половине дня должно состояться экстренное совещание глав МИД стран Совета Европа, в ходе которого будет обсуждаться ситуация в Республике.

Тема: Лукашенко

Теги: #Белоруссия

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Светлана Тихановская // Скриншот из Youtube

Политика

Тихановская формирует Координационный совет для проведения трансфера власти
Нет изображения

Политика

Кандидат в вице-президенты Америки оказалась потомком рабовладельцев
Нет изображения

Политика

"Что там можно признавать?": Штаб Тихановской о "заевшей пластинке" ЦИКа
Политика
Подмосковную резиденцию Лукашенко передумали выставлять на продажу
3 финала Лукашенко: умрет на посту, "не того чая попьет" или отдаст страну России
В гостях у Лукашенко: где жили и что ели перед арестом 33 бойца ЧВК Вагнера
Учитель-оппозиционер из Татарстана: Мне предлагали 300 тысяч, чтобы я снялся с выборов
Общество
Адвокат: Ефремову поможет свидетель, который скажет, что за рулем был не он
Предсмертное интервью вдовы Святослава Федорова: Счастлива, что жила с гением
Маски-шоу возвращаются. Ждать ли нового карантина в сентябре?
"Кремль. Путину". Не отдавайте Куштау содовой компании!
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Водители городского транспорта в Кирове теперь могут пользоваться благами цивилизации, правда, не без риска для жизни. Помните, Путин показывал нам аниме с ракетами и обещал какой-то прорыв? Мы не знаем, как сложилась судьба мультяшных вооружений, но в городе Кирове прорыв уже состоялся. И местный телеканал отчитался об этом репортажем

Алексашенко Сергей

Алексашенко
Сергей

экономист

Силуанов считает: какая бы ситуация в экономике ни была, какие бы внешние обстоятельства ни складывались, нужно немедленно сократить расходы и дефицит федерального бюджета. Растет российская экономика или нет – Силуанов считает, что за это он не отвечает. Его задача – сделать так, чтобы с бюджетом все было в порядке

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Формируется часть общества, которая знает, что это враньё, двуличие и лицемерие, но спокойно принимает эту игру без правил как «меньшее из зол». Чёрно-белый мир открывается нам во всей красе. Готов поспорить: очень скоро наступит время, когда какая-нибудь валентина терешкова выйдет на трибуну и объяснит всем нам, и белорусам, и россиянам, что и сами выборы – тоже зло, пришедшее с Запада

Культура и ТВ
Теща актера Антона Макарского оказалась в эпицентре взрывов в Минске
"Жена подтвердит, что я был трезв": Ширвиндт ответил на обвинения в пьяном ДТП
Никита Ефремов отказался подписать новое письмо "Современника" в защиту отца
Стебунов поминутно восстановил день смертельного ДТП с Ефремовым
Шоу-бизнес
Алена Кравец: Памятник давит Началовой на грудь
Александр Малинин скоро снова станет дедушкой: дочь Ольги Зарубиной ждет ребенка
"Я помогу Алле!": Киркоров впервые отреагировал на развод Пугачевой и Галкина
"Не Волочкова, но результаты впечатляют": фанатов Петоросяна радует его растяжка

Здоровье
Респираторные маски можно дезинфицировать в пароварках
Жирные кислоты Омега-3 оберегают людей от агрессивного поведения
Электронные сигареты повышают риск заражения COVID-19 у молодежи
Ревность способна укреплять дружеские отношения
Туризм
Еды меньше, цены выше: первые впечатления туристов об открывшейся Турции
Турагенты испугались фейковой новости о вспышке коронавируса в Турции
Здравствуй, постковидный отпуск: куда можно улететь россиянам и сколько это стоит
"Аэрофлот" продает билеты в Черногорию. Надо брать?
Авто
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
В России одной бедой меньше
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Фото: Global Look Press
Радзиховский о вакцинации дочери Путина: Пиар тут путинский, а здоровье мое
Фото в статье: Global Look Press, автора
Валерий Соловей: Лукашенко согласился уйти с поста президента Белоруссии
Фото Евгения Уварова
Монологи о шансоне. Часть 4: Александр Ф. Скляр
Госсекретарь США Майк Помпео // Фото: Global Look Press
Федор Лукьянов об эсэмэсках из Америки: "Для США Россия – мелкая гадость"
Фото: depositphotos
Почувствует даже президент: чем грозят Подмосковью мусоросжигательные заводы

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Юлия Ауг // Global Look Press
Актриса Юлия Ауг:
Мне кажется, народ Беларуси победит в войне против Лукашенко
Ирина Слуцкая // Фото в статье: личный архив
Ирина Слуцкая:
"До восемнадцати лет жила в однокомнатной квартире с родителями"
Виктор Шендерович // фото в статье: Андрей Струнин
Виктор Шендерович:
"Россия – либо часть Европы, либо часть Китая"
Григорий Заславский // фото в статье: АГН "Москва"
Ректор ГИТИСа:
В этом году вступительные сдавали с ножами, вилками и пистолетами
Юлия Михалкова // фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Юлия Михалкова:
На ТВ я принесу больше пользы, чем сидя в кресле на Охотном Ряду
Фото: Instagram
51-летняя Бондарчук напилась и показала трусы перед свадьбой
"Семейка ушлепков": Джиган и Самойлова окончательно взбесили подписчиков
Фото из Instagram режиссера
"Не работа, а рай! Сидишь, орешь": внук Михалкова хочет стать режиссером
Фото: Global Look Press
"Вы ее убьете": директор Ленкома прокомментировал новость о "пьянстве" Захаровой
Фото: скриншот Youtube, в статье: скриншот Instagram
"В Нью-Йорке жить здорово!": Малышева впервые похвасталась золотым дворцом в США
Фото в статье: РИА "Новости"
"Ваш билетик" уходит в прошлое
Фото: depositphotos
Банда дерзких верблюдов терроризирует село под Астраханью
Фото: depositphotos
Чумовое жилье: на Ямале коренным жителям выдают сертификаты на чумы
Фото: depositphotos
Рецепт: Чтоб вам кисло было!
"Уничтожать овес бы не стали": На воронежском поле появились "следы НЛО"
^