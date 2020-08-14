Президент Литвы заявил, что власть Лукашенко нелегитимна

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что он не признает легитимность власти Александра Лукашенко, заявившего о своей победе на выборах президента Беларуси.

«Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии не было свободных демократических выборов, — заявил он Sky News. — Абсолютно необходимое условие для ведения нормальных отношений с Белоруссией — это свободные выборы и логичный итог таких выборов. Мир и международное сообщество должны подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта».

Если Европа не вмешается в ситуацию в Беларусь, с течением обстоятельств Республика может быть включена в состав России, считает Науседа.

Он также не исключил введения санкций против режима Лукашенко, однако отметив, что это может негативно сказаться на всем белорусском народе.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter заявил, что Евросоюз должен ввести санкции против людей, которые пренебрегают правами человека в Беларуси: «Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует твердую поддержку права народа Белоруссии на основные свободы и демократию», — заявила она.

Как ранее писал Sobesednik.ru, сегодня во второй половине дня должно состояться экстренное совещание глав МИД стран Совета Европа, в ходе которого будет обсуждаться ситуация в Республике.